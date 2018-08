Deputat USR, despre protocolul publicat de Valcov: Toader se va folosi de el pentru a incerca sa-l demita pe procurorul general

A incalcat Darius Valcov legea?

clasificat ca secret de stat, nivel SECRET

Ziare.

com

"As dori sa nu ma grabesc cu o concluzie definitiva, pentru ca nu pot stabili eu legalitatea dupa imagini aparute online. Asta o poate face doar un judecator.Sper ca domnul Hellvig sau un adjunct al SRI sa vina si sa ne dea mai multe detalii, daca se considera ca este nevoie de explicatii suplimentare.Cum am spus si in raportul privind activitatea Comisiei de Control SRI, pe care l-am prezentat public la inceputul acestei veri, astfel de acte se prezuma a fi legale. Poate parea ciudat ca au fost semnate doua protocoale in aceeasi zi. Pe de alta parte, pot intelege ca elemente ce tin de lupta antiterorista nu pot fi facute publice.Din pacate, sunt sigur ca Tudorel Toader se va folosi de acest protocol pentru a incerca sa demita procurorul general al Romaniei si sa puna acolo un procuror fidel. Am vazut aceasta strategie si la DNA", a declarat pentrudeputatul USR Lucian Stanciu Viziteu, membru al Comisiei de Control SRI.Totodata, acesta spera ca abordarea presedintelui comisiei, Claudiu Manda (PSD), va fi "macar de aceasta data una profesionista si nu una care sa provoace scandal si spectacol la televiziuni cu scopul de a acoperi ancheta procurorilor pe macelul populatiei civile din 10 august"."Deja Dragnea a venit cu o poveste halucinanta in care niste oameni au incercat sa-l asasineze cu privirea , riscand sa fie chiar el considerat instabil psihic. As remarca aici insa si ipocrizia celor de la PSD, care refuza de la inceputul anului sa faca publice stenogramele sedintelor de guvern, pentru a vedea si noi cine conduce de fapt sedintele.Si, daca tot discutam de ipocrizie, zic sa ne uitam si la domnul Dragnea, care a pus-o pe doamna Shaiddeh sa semneze in locul lui un protocol cu SRI cand era ministrul Dezvoltarii . Sa ne uitam si la domnul Dragnea care a recunoscut public ca a semnat un astfel de protocol cu SRI, protocol secretizat de minister!Ca o concluzie, cred ca este bine ca discutam public despre aceste protocoale. Din pacate, aceasta tema este folosita in razboiul hibrid pe care il poarta actuala majoritate PSD-ALDE cu institutiile statului roman. Din acest punct de vedere, putem spune ca interesele acestora coincid cu cele ale Rusiei", afirma deputatul USR. Darius Valcov , consilierul premierului Dancila, a publicat pe Facebook un document despre care a sustinut ca este un nou protocol incheiat intre Parchetul General si SRI si care i-ar fi fost lasat pe prag de un anonim.Ulterior, SRI si Parchetul General au venit cu precizari publice.Liviu Dragnea a folosit postarea lui Valcov pentru a lansa noi atacuri la adresa procurorului general, Augustin Lazar, si a SRI.Conform comunicatului postat vineri de Parchetul General, documentul lansat de Darius Valcov "", el fiindIn acest conditii, ramane de vazut daca Darius Valcov va suporta rigorile legii pentru faptul ca a dat publicitatii informatii dintr-un document clasificat.Conform Legii privind protectia informatiilor clasificate , "incalcarea normelor privind protectia informatiilor clasificate atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz".De asemenea, Codul Penal prevede la art.303, referitor la Divulgarea informatiilor secrete de stat, urmatoarele:" (1) Divulgarea, fara drept, a unor informatii secrete de stat, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele prevazute in art. 176, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.(2) Detinerea, fara drept, in afara indatoririlor de serviciu, a unui document ce contine informatii secrete de stat, daca poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevazute in art. 176, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.(3) Persoana care detine un document ce contine informatii secrete de stat, care poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevazute in art. 176, nu se pedepseste daca preda de indata documentul la organul sau institutia emitenta".Conform SRI, documentul a fost trimis de mai mult timp la comisia parlamentara de control, insa Claudiu Manda neaga acest lucru. De asemenea, conform Parchetului General, documentul a mai fost trimis la CSM si la Ministerul Justitiei.