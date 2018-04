Directorul SRI, Eduard Hellvig, s-a intalnit cu sefii CIA si FBI

Ziare.

"La Agentia Centrala de Informatii (CIA), directorul SRI a avut discutii cu conducerea institutiei, precum si cu inalti responsabili din principalele domenii de activitate ale agentiei. In contextul noilor provocari de securitate si al situatiei regionale, discutiile s-au concentrat pe cooperarea dintre cele doua servicii partenere privind prevenirea si combaterea riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii.Colaborarea se deruleaza in toate domeniile de interes actual pentru securitatea celor doua state, cu accente pe domenii precum prevenirea si contracararea agresiunilor cibernetice, a terorismului, proliferarii armelor de distrugere in masa si amenintarilor de tip hibrid.Pe parcursul intalnirii, oficialii americani au tinut sa multumeasca SRI si intregii comunitati de informatii din Romania pentru modul in care se implica in combaterea acestor amenintari", se arata intr-un comunicat remis vineri de SRI.Totodata, reprezentantii FBI au spus ca parteneriatul cu SRI are o traditie importanta care trebuie sa continue, mai ales in dosarele cu infractiuni cibernetice."La sediul FBI, reprezentantii Biroului Federal de Investigatii au reiterat importanta continuarii parteneriatului strategic dintre serviciul de informatii roman si cel american. Oficialii FBI au apreciat colaborarea FBI-SRI pe componenta schimbului constant de informatii, a luptei impotriva terorismului si a criminalitatii organizate transnationale.Reprezentantii FBI au subliniat faptul ca parteneriatul cu SRI are deja o traditie foarte importanta si ca aceasta trebuie sa continue, cu precadere in dosarele de infractiuni cibernetice, din ce in ce mai complexe", mai precizeaza comunicatul.Directorul SRI s-a intalnit si cu reprezentanti din conducerea Homeland Security (DHS), institutia americana de securitate cu cea mai vasta arie de responsabilitati de pe teritoriul SUA."In cadrul intrevederilor, s-a subliniat faptul ca SRI si DHS trebuie ca in viitorul apropiat sa valorifice in comun experientele particulare pe care cele doua servicii le au, in special in domeniul sensibil al amenintarilor de securitate din cele doua state.Tot aici, directorul SRI a amintit progresele semnificative pe care Romania si institutiile sale le-au realizat in ultimii ani si a pledat o data in plus pentru continuarea la un nivel accelerat a demersurilor de eliminare a vizelor pentru cetatenii romani", mai arata comunicatul.I.O.