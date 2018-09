Diversiunile puse la cale in Comisia de control al SRI: Ce a spus Maior si ce a comunicat Manda

Ziare.

Rectificarea bugetara prin care sunt reduse bugetele institutiilor din domeniile securitatii nationale este un subiect aprig disputat in ultima perioada si a dus chiar la o ruptura majora intre presedintele si premierul Romaniei.Cu toate ca, potrivit hotararii in baza careia functioneaza comisia comuna de control al SRI , in atributiile acestei comisii intra inclusiv "examinarea proiectelor de buget" pentru acest serviciu, comisia condusa de Claudiu Manda s-a ocupat marti, timp de mai multe ore, de audierea ambasadorului in SUA, George Maior, si a fostului sef al ANAF, Sorin Blejnar.Mai mult, la finalul sedintei care a durat ore bune, presedintele Claudiu Manda a vorbit despre acoperitii din presa si folosirea lor pentru "contra-propaganda", relateaza Mediafax Contactat de, membru al comisiei, a declarat ca informatiile au fost scoase din context, iar intrebarea a parut ca a fost pusa intentionat "ca sa se scoata o stire, sa mute atentia presei", subiectul fiind "reinviat" dupa ce George Maior mai daduse declaratii pe aceasta tema si in anii precedenti."Era vorba despre fake news (...) si despre propaganda unor state straine. Ce se face acum este doar o diversiune (...) Comisia este o trambulina parlamentara pentru planul lor de comunicare, nu se exercita un control real asupra serviciului", a mai comentat deputatul USR.La randul sau,ca "audierea de ieri face parte dintr-un ciclu al neincrederii sau suspiciunii de minciuna pe care o spune cate unul care vine la comisie"."Domnul Maior a fost intrebat sub ce forma e organizata activitatea in SRI cu ofiterii acoperiti in diverse domenii, a primit raspunsuri punctuale, nu pot sa va dau detalii pentru ca sedinta a fost secreta.De ce ne-am adunat ieri, de ce s-a pus sarabanda de audieri rapide? Nu pot sa va dau raspunsul, chiar glumeam cu colegii in comisie, ca indiferent cat se serioase sunt discutiile aici, important e cu ce va iesi presedintele la presa. Si ati vazut cu ce a iesit. Nu stim daca mai continuam. Noi suntem anuntati doar cand trebuie sa schimbam agenda publica", a mai comentat ironic Cezar Preda.Intrebat despre reducerea bugetului SRI si daca membrii comisiei au fost informati in legatura cu activitatile serviciului care vor fi afectate prin taierea banilor, Cezar Preda a spus ca rectificarea bugetara nu a trecut prin comisie."Noi suntem responsabili de modul cum se constituie bugetele serviciilor de informatii, noi comisia parlamentara, cei care primim o propunere de la guvern, lucrata bineinteles cu oamenii din interiorul serviciilor. In urma propunerii inaintate de la Guvernul Romaniei la sfarsitul anului pentru anul viitor, noi analizam, vedem care sunt prioritatile si validam prin vot bugetul. Asta am si facut.Aceasta rectificare nu are avizul comisiei si nu are fundamentarea depusa la comisie. Presupun ca cei din guvern n-au avut timp sa faca asa ceva. Principalul responsabil de validarea bugetelor serviciilor de informatii este Parlamentul Romaniei, incepand cu comisiile de control si pana la plen.Este clar ca aceste lucruri sunt facute pe picior. Ramane sa vedem daca aceasta reducere a fondurilor catre servicii nu afecteaza, de fapt, plata pensiilor lor si a drepturilor, nu neaparat activitatea specifica", a mai comentat Cezar Preda.