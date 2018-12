DNA spune ca nu a colaborat cu SRI in dosarul Belina. Serviciul ar fi oferit sprijin pentru Tel Drum (Surse)

Ziare.

Raspunsul de la DNA a venit in urma unei dispozitii date de magistratul care judeca dosarul in care fostul secretar de stat in ministerul Dezvoltarii, Sevil Shhaideh , a fost trimisa in judecata pentru abuz in serviciu alaturi de alti inculpati, printre care si fostul sef al Consiliului Judetean Teleorman, Adrian Gadea. Dosarul, aflat in faza de camera preliminara, se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti.Potrivit unor surse judiciare, raspunsul DNA dat la cererea judecatorului arata ca procurorii anticoruptie nu au avut sprijin din partea SRI in ancheta "Belina", ci in dosarul "Tel Drum". La cererea judecatorului de camera preliminara, DNA a trebuit sa raspunda daca a avut sprijin al ofiterilor SRI in cele doua dosare, iar daca da, sa comunice in ce a constat acesta.Pe 27 iunie, procurorii DNA au trimis-o in judecata pe Sevil Shhaideh pentru abuz in serviciu in dosarul Insula Belina, clasand acuzatiile pentru Rovana Plumb in aceasta cauza. Alaturi de aceasta, au mai fost trimisi in judecata Ionela Stoian, la data faptei director in cadrul M.D.R.A.P, pentru complicitate la abuz in serviciu, si Ionut Adrian Gadea, la data faptei presedinte al C.J. Teleorman, pentru complicitate la abuz, alaturi de alti functionari publici."In anul 2013, prin actiunea concertata a unor persoane cu functii publice, parti din Insula Belina si Bratul Pavel (cu suprafata de 278,78 ha, respectiv 45 ha), situate in albia minora a Dunarii, au trecut ilegal din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman, pentru ca, doar la cateva zile, sa fie inchiriate tot ilegal unei firme private. Pentru realizarea transferului de proprietate a fost adoptata H.G. 943/2013, act cu caracter individual prin care au fost incalcate o serie de dispozitii legale", se arata in rechizitoriul intocmit.Pe de alta parte, Tribunalul Bucuresti a amanat pentru data de 17 decembrie o decizie cu privire la inceperea judecatii in dosarul Tel Drum, mai precis in procesul in care sunt implicati doi dintre directorii companiei, Petre Pitis si Mircea Visan. Cei doi directori de la Tel Drum au fost trimisi in judecata pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, avand ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave.Totodata, DNA a anuntat pe data de 17 ianuarie ca a extins cercetarile in dosarul Tel Drum, societatea fiind pusa sub invinuire pentru constituire de grup infractional, evaziune fiscala si complicitate la abuz in serviciu. Procurorii au pus sechestru pe toate bunurile mobile si imobile ale firmei.In ceea ce priveste infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat, procurorii spun ca Tel Drum "a fost implicata in mod direct in activitatea grupului initiat in cursul anului 2001 de suspectul Liviu Nicolae Dragnea (la acea vreme presedinte al Consiliului Judetean Teleorman), in sensul in care, in jurul societatii Tel Drum SA au fost construite schemele frauduloase de obtinere a fondurilor publice".