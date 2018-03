Dragnea sustine ca SRI a fost implicat in numiri de ministri, de sefi de parchete si in numiri politice

Reactia lui Ponta

Dragnea a povestit despre implicarea unui personaj pe care Gabriel Oprea l-a numit initial "Statul de drept", despre care ulterior a spus ca este fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea , in desemnarea conducerii partidului, in 2015.Potrivit lui Oprea, "statul de drept" stabilise ca Valeriu Zgonea urma sa fie numarul unu in partid, iar Oprea si Dragnea urmau sa fie vicepresedinti. Dragnea a spus ca nu a acceptat aceasta propunere si ca era decis sa candideze. In ziua urmatoarea a aflat, intr-o intalnire cu Gabriel Oprea, Valeriu Zgonea si Marian Oprisan , ca "statul de drept" a acceptat ideea candidaturii sale.Un alt episod invocat de Dragnea a fost alegerea Guvernului in primavara anului 2012, cand Victor Ponta a primit lista cu membrii noului Executiv de la George Maior , seful SRI. Tot Maior l-ar fi impus pe Ioan Rus in functia de ministru de interne , in detrimentul lui Dragnea.Un al treilea episod a fost desemnarea lui Tiberiu Nitu in functia de procuror general, a sefei DIICOT Alina Bica si a sefei DNA Laura Kovesi. Cele trei numiri ar fi fost negociate de Traian Basescu si George Maior si transmise lui Victor Ponta. Dragnea a precizat ca ministrul Mona Pivniceru demarase o procedura de numire legala si transparenta si a refuzat cele trei numiri, la fel cum a facut si Crin Antonescu Dragnea a precizat ca vrea sa povesteasca mai multe in fata Comisiei SRI, unde asteapta sa fie invitat.Victor Ponta a reactionat la scurt timp dupa declaratiile lui Dragnea si a spus ca acesta minte, catalogandu-l drept "sluga de Teleorman care nu stia cum sa ii intre sub piele lui George Maior"."Dragnea nu vrea sa se afle cum se lupta el cu statul paralel. Cum vedea ca ma urc in masina, venea la mine si ma intreba: 'Te duci la baieti?' Si eu ii ziceam: 'Dar, ce treaba ai tu, Liviule?'. Nu scapam de el. Era disperat, sa fie acolo, sa puna si el, sa mai afle ceva. Dragnea a fost la mine, la Cornu, daca nu il chemam sarea gardul. Au fost Crin Antonescu, Daniel Constantin , socrul meu, au fost zece oameni. Dragnea minte atat de mult si atat de prost, incat nu cred ca e consiliat de Florian Coldea. Dragnea dorea sa obtina protectie de la SRI. Guvernul l-am facut in casa socrului meu, cu el de fata. Minte de nici nu respira la cat minte. Nu stia cum sa ii intre sub piele lui George Maior. Ii ducea cadouri, tot ce credea el ca vrea Maior. Mi se pare incredibil ca acum, cand era sluga timp de patru ani, acum nu e bun" a afirmat Victor Ponta, la B1 TV, potrivit News.ro.Ponta a mai sustinut ca Dragnea "nu era asa apropiat" de Maior, cu care el avea o relatie mai speciala, si atunci "s-a lipit foarte tare de domnul Coldea".