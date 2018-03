Florian Coldea, dupa o audiere de 8 ore in Comisia SRI: Voi reveni cu noi detalii care ar putea fi de interes

Ziare.

com

Dupa audiere, el a spus ca a reusit sa atinga toate subiectele care se aflau pe agenda comisiei, dintre care unele au fost vehiculate in spatiul public."In acest sens, pentru aprofundarea unora (subiecte - n.red.), mi-am rezervat dreptul - cu care membrii Comisiei au fost de acord - de a reveni in fata Comisiei cu noi detalii care ar putea fi de interes", a declarat Florian Coldea marti seara."Cred ca am raspuns in mod proactiv la toate intrebarile adresate despre aceste subiecte care erau pe ordinea Comisiei, dar si la intrebarile suplimentare care au aparut in cadrul discutiei. Raspunsurile s-au referit la o serie de chestiuni, alegatii, acuzatii , vehiculate in spatiul public, ale unor fosti sau actuali beneficiari si parteneri institutionali, ale unor jurnalisti, oameni de media, care ne acuza astazi - dintre care pot sa va spun ca o parte ne cultivau cu multa insistenta -, dar si din partea unor fosti colaboratori, rezervisti"."Am explicat in detaliu care sunt procedurile si modul de relationare cu toate aceste categorii de interlocutor. Cu care conducerea institutiei a relationat. Atat formal, cat si informal, dar strict in limitele legii", a mai precizat Florian Coldea."A fost abordat si subiectul protocoalelor de cooperare care au facut deja obiectul verificarilor comisiei, la care membrii comisiei au deja acces si care din punctul meu de vedere, dincolo de faptul ca se inscriu in limita legii, au un caracter tehnic si limitativ tocmai pentru a ne asigura de legalitatea si trasabilitatea cooperarii, respectiv pentru a preintampina eventualele excese ale institutiilor implicate.As vrea sa nu uitam ca practica ne-a dovedit ca, folosind aceste protocoale, de-a lungul timpului sau pe perioada mandatului meu, am prevenit si contracarat riscuri la adresa Romaniei. Separat de combaterea coruptiei, ne-am realizat misiunile serviciului, reusind sa trecem neafectat de un fenomen terorist cu valente globale de care putine tari au scapat neafectate, sa gestionam problemele de contraspionaj si amenintari transfrontaliere din vecinatatea estica, in conditiile in care vedem cu totii ca multe tari cu capabilitati mai mari decat ale Romaniei au fost serios afectate si multe alte amenintari si probleme care tin de responsabilitatile noastre (...) Am contribuit semnificativ ca Romania sa fie catalogata ca tara sigura si furnizoare de securitate pentru partenerii si aliatii nostri", a mai declarat Florian Coldea.El a spus ca "siguranta Romaniei, asa cum o resimt cetatenii ei astazi, nu este un dat, asa cum extrem de multi considera, ci este rezultatul unor eforturi institutionale si al unor sacrificii individuale si personale".Fostul prim-adjunct al directorului SRI a mai spus ca s-a discutat "si despre sintagmele cu care astazi este redefinit statul de catre unele voci (statul paralel - n.red.) "."Eu nu inteleg aceasta sintagma, dar ma pot referi doar la statul vertical, pe care l-am servit puternic si protectiv in slujba Romaniei si pe care il cunosc si in care s-au facut eforturi deosebite pentru consolidarea domniei legii".El a mai spus ca intelege "atractia pentru mister si povesti cu spioni", insa "aceste demersuri, care merg dincolo de lupta politica, risca sa se transforme in vanatoare de vrajitoare, care afecteaza institutiile fundamentale ale statului"."Doresc sa precizez si intr-un anume fel sa atrag atentia ca, desi inteleg atractia catre mister, povesti cu spioni, contraspionaj si conspiratii, precum si frustrarea unora si nevoia de a inventa alte vinovatii, aceste demersuri, care observam ca merg dincolo de lupta politica, risca sa se transforme intr-o adevarata vanatoare de vrajitoare care afecteaza institutiile fundamentale ale statului roman si prin asta capacitatile democratice de aparare ale Romaniei, asa cum au fost ele definite de lege, de normele euro-atlantice pe care, culmea, unii pretind ca le apara", a adaugat Florian Coldea, la finalul audierilor din comisia SRI, potrivit News.ro.El a mentionat ca audierile vor continua la o data pe care o va stabili cu Comisia de control.