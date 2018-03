Florian Coldea va fi audiat marti in Comisia de Control SRI

Ziare.

Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, ar fi trebuit sa fie audiat saptamana trecuta in comisia parlamentara, dar audierea a fost amanata pentru marti, 13 martie, la ora 11.00, dupa ce fostul adjunct SRI a invocat o raceala Coldea nu ar fi cerut amanarea audierii, dar seful Comisiei de Control, Claudiu Manda, i-a recomandat sa vina saptamana viitoare, de la ora 11.00, nu 14.00 cat era initial, in acest fel urmand sa aiba mai mult timp pentru audiere.Florian Coldea a demisionat din SRI la inceputul lui 2017, dupa acuzatiile lui Sebastian Ghita.Dupa ce timp de 12 ani Florian Coldea a ocupat locul doi in SRI, fiind considerat "creierul" institutiei, in ianuarie 2017 a fost trecut in rezerva de catre presedintele Klaus Iohannis. Acuzatiile la adresa sa nu s-au oprit insa.Un om din sistem, ofiterul SRI Daniel Dragomir, anchetat in dosarul Black Cube si demisionat din Serviciul de Informatii in anul 2013, a iesit public si a vorbit despre ceea ce a numit culoarele justitiei si ale presei.Mai precis, implicarea Serviciului Roman de Informatii in actul de justitie, urmarirea dosarelor penale pana la o sentinta dorita si alegerea completelor de judecata in acest sens. Dragomir spunea ca aceste actiuni sunt sustinute in media, "tintele" fiind "condamnate public" inainte de a primi o sentinta finala in instanta.Creierul operatiunilor in SRI a fost aratat tot Florian Coldea, iar in domeniul judiciar Laura Codruta Kovesi, doi sefi pe care Dragomir i-a acuzat ca si-au aservit institutiile in interes personal."Tintele erau stabilite in comun. Cunosc doi oameni care erau atat de apropiati in uneltirea acestor lucruri. Este vorba despre PFA Kovesi si SRL Coldea care erau implicati. Pe lista aceea vor trebui pusi toti cei care au participat. In culoarul justitei suntem noi, penalii, societatea civila, media, penalii spun cei tinuti in arest 6 luni si apoi achitati. Pe partea cealalta trebuie sa se afle judecatorii. Sa inteleaga ca trebuie sa se termine cu aceasta mizerie, cum e cu cei care vin cu biletele si rugaminti", spunea Daniel Dragomir.Acuzatiile lui Daniel Dragomir au dus la o verificare amanuntita in cadrul Comisiei de Control al Serviciului Roman de Informatii din Parlament. Dragomir a oferit si o lista cu 65 de nume, oameni care puteau sa confirme spusele sale, printre acestia fiind ofiteri din SRI, politicieni, angajati din sistemul judiciar si din media sau oameni de afaceri.