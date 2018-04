Fostul adjunct al SRI Florian Coldea este audiat din nou joi in Parlament

Ziare.

Referitor la diferenta de semnaturi pe protocoalele de la PICCJ si la SRI, semnalata de jurnalistul Radu Soviani, seful Comisiei SRI, Claudiu Manda, a declarat miercuri: "Maine probabil ca prima intrebare la audierea domnului Florian Coldea va fi daca a semnat cele doua documente, daca fost diferente".Florian Coldea a mai fost audiat in Comisia de Control al SRI."Ramasesem la relatia domniei sale cu zona de Parchete, zona de partide politice nu stiu cat am reusit sa aprofundam, plus zona de mass-media, dupa care toate celelalte elemente punctuale pe care le-au transmis cei care au venit la comisie si ne-au spus ca ar avea legatura cu domnul Coldea. Toate referirile doamnei Udrea la domnul Coldea, toate referirile domnului Dragnea, toate celelalte referiri", a precizat Manda, dupa audierea anterioara.Florian Coldea, fostul adjunct al SRI, a fost audiat, timp de opt ore, pe 13 martie 2018, in Comisia de Control, la final spunand ca toate masurile luate de el au dus la un stat sigur si un Serviciu modern. A refuzat insa sa raspunda la vreo intrebare legata de controlul asupra Justitiei si implicarea in dosare."Eu nu inteleg aceasta sintagma (nr. Stat paralel), dar ma pot referi doar la statul vertical, puternic si protectiv in slujba Romaniei si in care s-au facut eforturi deosebite pentru domnia legii. La acest efort au participat si alte institutii si persoane, unele dintre ele, din varii motive, il redefinesc acum.Atrag atentia ca desi inteleg atractia pentru mister, povesti cu spioni, precum si frustrarea unora si nevoia de a inventa vinovatii, aceste demersuri risca sa se transforme in vanatoare de vrajitoare", a declarat Florian Coldea, dupa audierea din Comisia de Control SRI.Florian Coldea a refuzat sa raspunda intrebarilor presei si nu a dat nici explicatii despre acuzatiile privind implicarea in dosarele penale, controlul asupra presei, acoperitii din Justitie si media, relatiile pe care le are sau le-a avut cu diferiti politicieni sau acapararea unor institutii.