Fostul colonel SRI Dragomir cere reaudierea unor martori: Fostul sef al Fiscului si Daniel Constantin

Procesul in care Dragomir este judecat pentru mai multe fapte de coruptie s-a reluat marti la Curtea de Apel, dupa ce componenta completuluia fost schimbata, pentru ca judecatorul Florin Purigiu s-a abtinut de la judecata, iar in locul sau a intrat magistratul Nastase Ovidiu Richiteanu.Presedintele completului a ramas judecatorul Ciprian Ghita.La termenul de astazi instanta a decis reaudierea unor martori, pe data de 28 martie, care mai fusesera audiati in faza de apel. Potrivit unei decizii CEDO, martorii importanti din dosar si inculpatii trebuie audiati de judecatorul care da decizia.Avocatul lui Daniel Dragomir a cerut audierea fostului sef al Fiscului, Gelu Diaconu, si a fostului ministru al Agriculturii, Daniel Constantin.Instanta a decis sa discute acest lucru tot pe 28 martie. Numele celor doi apare in denuntul facut de libanezul Rami Ghaziri."Stiind ca am o relatie buna cu ambasadorul Olandei in Romania, prin perspectiva exporturilor pe care le efectuam in Olanda, Dragomir Daniel mi-a sugerat sa merg cu acesta la ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, pentru a rezolva 3 probleme: extinderea controalelor sanitar-veterinare si la comercianti, nu numai la producatori, reducerea TVA la 9 la suta pentru carne ca produs de baza si sa facem lobby in Olanda pentru promovarea imaginii Romaniei si a produselor autohtone.Am avut 2 asemenea intalniri cu Daniel Constantin, la una participand si ambasadorul Olandei. Pentru problema rambursarii de TVA, Dragomir Daniel mi-a facilitat o intalnire cu Gelu Stefan Diaconu, care era seful ANAF", a mai relatat Rami Ghaziri, potrivitCurtea de Apel Bucuresti are pe rol apelurile facute de DNA, Daniel Dragomir si sotia acestuia, Marinela Zoica Dragomir.Locotenent-colonelul (r) Daniel Dragomir, fostul sef al Sectoarelor Informativ-Operative din Directia Generala de Prevenire si Combatere a Terorismului din cadrul SRI, este judecat pentru trafic de influenta, spalare a banilor si folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii.La tribunal, in prima instanta, el a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru fals in inscrisuri, dar a fost achitat pentru acuzatiile de coruptie.In dosar mai este trimisa in judecata si sotia acestuia, plutonier major (r) in SRI, Marinela Zoica Dragomir. Si ea a fost condamnata in faza de fond la un an de inchisoare cu suspendare.