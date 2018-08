Generalul SRI Dumitru Dumbrava a fost trecut in rezerva

Ziare.

Dumitru Dumbrava a ajuns in atentia presei in 2015 cand, intr-un interviu pentru juridice.ro, Dumitru Dumbrava lasa de inteles ca instantele constituie "camp tactic" pentru SRI si afirma ca Serviciul urmareste unele dosare pana la solutionarea lor definitiva, asertiuni care au provocat proteste din partea mai multor asociatii ale magistratilor, aminteste Mediafax "Daca in urma cu cativa ani consideram ca ne-am atins obiectivul odata cu sesizarea PNA, de exemplu, daca ulterior ne retrageam din campul tactic odata cu sesizarea instantei prin rechizitoriu, apreciind (naiv, am putea spune acum) ca misiunea noastra a fost incheiata, in prezent ne mentinem interesul/atentia pana la solutionarea definitiva a fiecarei cauze", declara atunci Dumbrava.De asemenea, in luna noiembrie 2017, generalul Dumitru Dumbrava a fost audiat in Comisia de Control a SRI, unde a negat ca s-ar fi implicat personal pentru rezolvarea unor dosare. Generalul spunea ca este dispus sa mearga chiar si la detectorul de minciuni, pentru a demonstra ca nu i-a cerut fostei sefe DIICOT, Alina Bica, sa dea o anumita solutie intr-un dosar, asa cum se vehicula.Totodata, luna trecuta jurnalistii de la PressOne aratau ca teza de doctorat a lui Dumbrava este "aproape in intregime plagiata din diferite surse online, din rezumatul unei alte teze de doctorat, dintr-o lucrare de masterat, una de licenta, chiar si dintr-un discurs al fostului ministru Relu Fenechiu"."Cele cateva pagini neplagiate, precum si anexele provin, cel mai probabil, din materiale interne ale SRI", spuneau jurnalistii.Dumbrava a devenit doctor in stiinte militare si informatii in 2012, la Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul", cu tema "Aspecte cu relevanta privind securitatea in spatiul cibernetic".Pana la ora publicarii acestei stiri SRI nu a comunicat motivul trecerii in rezerva a generalu Dumbrava.