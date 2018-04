Horia Georgescu, audiat joi in Comisia SRI. Manda zice ca va aduce dovezi care contrazic declaratiile lui George Maior

Ziare.

com

"Maine (joi - n.r.) dimineata, la ora 11.00, o sa avem sedinta de comisie. O sa avem audierea domnului Horia Georgescu. Sunt cateva lucruri pe care vrem sa le lamurim, neconcordante intre declaratiile facute de domnul Maior la audiere si de domnul Horia Georgescu. Inclusiv dupa audierea domnului Maior, domnul Horia Georgescu a aparut in spatiul public si a facut o serie de afirmatii si declaratii in plus. Am avut o discutie cu domnia sa si a confirmat ca va veni maine. Inteleg ca va veni cu probe si va sustine lucruri pe care nu le-a mai spus pana acum in fata comisiei, sa dovedeasca unele lucruri care presupune a fi neadevarate in cele spuse de domnul Maior", a declarat Claudiu Manda.Horia Georgescu a mai fost audiat in comisiai SRI pe 15 noiembrie 2017, iar Manda declara atunci ca acesta a prezentat o lista de persoane din zona politica - PSD PDL - si a insitutiilor de forta si din zona justitiei, care mergeau la aniversari la sediul K2 al SRI."Ne-a relatat despre o zi onomastica a domniei sale la care au participat persoane din conducerea SRI si persoane politice. Ne-a relatat despre zile de nastere ale sefului SRI la vremea respectiva si ale prim-adjunctului la vremea respectiva care se tineau la sediul de la K2 si la care participau diferite persoane din zona politica, din zona institutiilor de forta si a enumerat cred toate institutiile de forta - noua ne-a prezentat aceasta lista, nu pot da nume, sunt o parte persoane politice de la PSD, de la PDL, PNL si tot ce inseamna zona de forta din Ministerul Justitiei si institutiile de forta ale statului", declara atunci Claudiu Manda.