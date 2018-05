Inspectia Judiciara verifica modul in care a fost aplicat protocolul cu SRI la toate parchetele

stabilirea, dupa caz, a modalitatii de primire, inregistrare si aplicare a protocolului la nivelul parchetelor vizate de control;

identificarea dosarelor constituite ca urmare a unor sesizari din oficiu, intocmite de procurori pe baza informatiilor transmise, in temeiul protocolului, de Serviciul Roman de Informatii;

identificarea masurilor dispuse de catre procurorii cu functii de conducere si executie de la parchetele vizate de control, in exercitarea atributiilor de serviciu, privind aplicarea protocolului.

"Inspectorul sef al Inspectiei Judiciare a emis azi ordinul privind efectuarea unui control tematic la toate parchetele din cadrul Ministerului Public privind modalitatea de aplicare a Protocolului de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale, declasificat si re-inregistrat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sub nr. 884/C din 29 martie 2018", anunta Inspectia Judiciara.Controlul are urmatoarele obiective generale:Controlul se va desfasura in trei etape:solicitarea de relatii in conformitate cu obiectivele generale de la conducatorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, DirectieiNationale Anticoruptie, Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si ai parchetelor de pe langa curtile de apel, atat pentru unitatea proprie cat si pentru unitatile din raza de competenta;analizarea materialului documentar transmis in etapa I si stabilirea masurilor organizatorice pentru etapa urmatoare precum obiectivele specifice, componenta echipei de control, structura raportului de control si termenele;efectuarea de verificari pe baza obiectivelor specifice si finalizarea controlului.