Manda: Directorul SRI si-a exprimat disponibilitatea desecretizarii protocolului incheiat cu Ministerul Public

"Am avut astazi o discutie cu directorul SRI, dl Eduard Hellvig. Domnia sa m-a sunat si mi-a spus ca isi exprima toata disponibilitatea ca, in perioada imediat urmatoare, sa purceada la desecretizarea acelui protocol dintre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Si-a exprimat dorinta de a ne vedea la comisie inainte de a-l desecretiza pentru a discuta anumite aspecte care tin de mecanisme interne ale SRI. Sunt elemente pe care dorim sa le discutam si, dupa aceea, din partea SRI exista toata aceasta disponibilitate. Cred ca este un lucru laudabil in ceea ce priveste actuala conducere a SRI", a spus Claudiu Manda, citat de Agerpres. Administratia Prezidentiala a precizat, vineri, ca protocoalele nu pot fi desecretizate decat de institutiile emitente si in anumite conditii.Ulterior, premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au cerut SRI si Parchetului General sa desecretizeze protocoalele semnate in 2009, fara sa invoce motive concrete.In replica, Opozitia sustine ca majoritatea PSD-ALDE nu urmareste decat sa distraga atentia opiniei publice de la problemele reale si sa gaseasca pretexte pentru tergiversarea proceselor pe care le au liderii aliantei aflate la putere.C.B.