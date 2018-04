Manda: Georgescu a sustinut ca vorbea cu Maior despre dosare ANI. Maior a negat

Ziare.

"Legat de nota referitoare la Klaus Iohannis , care viza fapte de incompatibilitate din anul 2009-2010, intr-un termen destul de scurt, cred ca vreo doua luni, ANI a stabilit un verdict ca se afla in incompatibilitate, dupa care dosarul a mers in instanta la Curtea de Apel Alba Iulia, apoi la ICCJ", a mai spus Manda.De asemenea, Horia Georgescu a confirmat in fata comisiei ca a avut discutii cu Maior legate de dosarele care sunt in competenta ANI si de dosarele care se aflau in instanta."Intrebarile adresate domnului Georgescu au fost daca a avut discutii cu Maior legat de dosarele care sunt in competenta ANI. Raspunsul a fost da. Daca a avut discutii cand dosarele se aflau in instanta, iar raspunsul a fost da, se interesa de mersul dosarelor in instanta sau ale unor dosare in instanta. A spus ca in general toate discutiile erau legate de persoane importante, la nivel de sefi de agentii, ministru, parlamentari. Nu existau discutii despre primari sau despre consiliere locali sau despre viceprimari sau despre presedinti CJ. Interesant este ca, in cazul primarului municipiului Sibiu de la vremea respectiva, a facut o exceptie in dialogul acesta", a sustinut presedintele comisiei SRI.Manda sustine ca George Maior a negat aceste informatii cand a fost audiat."La vremea cand i-am adresat intrebari domnului Maior, el a spus ca nu s-a interesat niciodata de vreun dosar, nici la ANI, nici la vreo institutie de Parchet ", potrivit senatorului PSD Un alt subiect discutat la audiere, potrivit lui Manda, a fost legat de dosarul care il privea pe Eduard Hellvig in perioada in care era ministru al Dezvoltarii, ca nota privind incompatibilitatea lui a plecat de la SRI in 2012, iar decizia ANI a fost la inceputul campaniei electorale, in noiembrie 2012 si speculativ se crede ca se dorea ca decizia sa ii blocheze lui Hellvig accesul la o functie in Guvern."Al treilea subiect pe care l-am abordat, in ceea ce-l priveste pe ministrul Dezvoltarii la vremea respectiva, actualul sef al SRI (Eduard Hellvig - n.r.), nota a plecat de la SRI in octombrie 2012, iar decizia ANI a fost la inceputul campaniei electorale, in noiembrie 2012. Sigur, este doar o speculatie in acest moment daca acea decizie s-a dorit sa blocheze un eventual acces la o functie intr-un Guvern care se prefigura.Guvern USL, pentru ca exista majoritate, domnul Hellvig atunci avea o functie importanta in PNL . Ce am inteles de pe baza acelei note, unde se face referire la o anumita firma, ca ANI, parcurgand sesizarea respectiva, a stabilit la aceeasi data si incoompatibilitate pentru domnul Dan Mihalache. Intrebat daca domnul Maior a avut discutii cu domnul Horia Georgescu pe aceste doua cazuri, raspunsul a fost da", a continuat Claudiu Manda.