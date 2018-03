Manda: O sa discutam cu Florian Coldea despre participarea unor persoane publice, intre care Dragnea, la evenimentele SRI

Ziare.

com

Intrebat daca Florian Coldea a confirmat si el participarea lui Liviu Dragnea la evenimentele SRI, Claudiu Manda a replicat: "O sa abordam acest subiect".De asemenea, presedintele comisiei SRI a spus ca subiectul legat de evenimentele SRI a fost discutat si cu George Maior, si cu Horia Georgescu si probabil va fi discutat si cu Florian Coldea: " (...) Avem foarte multe lucruri de lamurit pe viitor. Subiectul legat de participarea la evenimente e un subiect pe care l-am discutat si cu domnul Maior, si cu domnul Horia Georgescu, probabil ca o sa il discutam si cu domnul Coldea", a spus Claudiu Manda."Domnul Maior a spus ca a fost o masa de Craciun, la care au participat niste persoane. Am inteles ca au fost mai multe persoane. Sigur ca, in momentul in care o sa stim exact care au fost persoanele toate, ca nu au fost doar doua sau trei, o sa le prezentam in spatiul public", a sustinut Manda.Claudiu Manda a declarat pe 27 februarie, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior, ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie, unitati de informatii, de instanta, conducerea din partidele politice si persoane din Guvern au participat la petreceri sau evenimente oficiale in sediile SRI , printre care Laura Codruta Kovesi, Liviu Dragnea, Victor Ponta si judecatoarea Livia Stanciu.