Manda spune ca daca SRI nu are bani de pensii si salarii Guvernul trebuie sa-i dea

De asemenea, Manda a precizat ca, la un moment dat, s-a facut o comparatie a bugetului SRI cu bugetul serviciilor interne din alte tari si nu s-a putut ajunge la o concluzie, dat fiind faptul ca "misiunea, obiectivele, competentele si activitatile sunt diferite"."Un al doilea subiect (discutat la audieri -n.r.) a fost legat de bugetul SRI si de modificarile bugetare. Si comisia a inteles, pe deoparte, cum s-a facut aceasta rectificare bugetara, in sensul ca s-a facut o analiza a cheltuielilor pe primele sase luni de zile si o previziune a cheltuielilor pe urmatoarele sase luni. Sigur ca avem de-a face cu o taiere, iar in masura in care SRI consuma banii alocati, exista posibilitatea de suplimentare in zona de investitii", a spus Claudiu Manda.De asemenea, social-democratul a precizat ca ramane de vazut daca diminuarea bugetului Serviciului poate asigura cheltuielile necesare cu salariile si pensiile, iar in caz contrar, Guvernul este obligat sa suplimenteze bugetul."La fel, ramane sa vedem daca bugetul in acest moment asigura resursele necesare pentru cheltuielile de salarii si pensii, iar daca nu le asigura, sigur ca e obligatia Guvernului sa asigure acesti bani. (...) In bugetul SRI, o pondere foarte mare o au cheltuielile legale de salarii, de pensii, de sistemul medical, de o serie de actiuni si misiuni pe care le are SRI", a completat senatorul PSD Claudiu Manda a precizat ca s-a incercat o comparatie a bugetului SRI cu bugetul serviciilor interne din alte tari si nu s-a putut realiza, dat fiind faptul ca misiunea si obiectivele sunt diferite."A fost la un moment dat facuta o comparatie a bugetului din Romania al SRI cu al altor servicii interne din alte state, insa nu avem cum sa facem o comparatie doar financiar, atata timp cat misiunea, obiectivele, competentele si activitatile sunt diferite. Spre exemplu, in Germania sunt cinci astfel de obiective ale serviciului intern, in Romania sunt mult mai multe", a adaugat Claudiu Mandal.La rectificarea bugetara, Guvernul a redus bugetul SRI cu 113 milioane de lei.