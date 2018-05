Seful Comisiei SRI: Un fost procuror DNA a povestit cum Serviciul cerea perchezitii la un CJ condus de PSD

Ziare.

com

Manda spune ca procurorul a refuzat sa faca perhezitia, iar ulterior dosarul i-a fost transferat altui coleg, masura fiind pusa in aplicare."Saptamana trecuta am avut invitat la comisie si a fost o audiere a unei persoane care a fost procuror DNA. In momentul de fata nu mai este procuror DNA, este procuror in cadrul unui alt Parchet si am discutat cu referire la o speta cu care a fost sesizata comisia in toamna.E lesne de inteles de ce nu a fost prezentata in spatiul public aceasta audiere, a fost cumva si o dorinta a domnului procuror. Noi am avut o corespondenta cu domnia sa, el a avut o adresa catre CSM daca are voie sa vina la comisie - CSM a spus ca ii da voie, ca nu e o problema sa vina la o astfel de comisie", a spus Claudiu Manda.Senatorul sustine ca ofiterii SRI i-au solicitat procurorului sa dispuna masura perchezitiei asupra unui presedinte de Consiliu Judetean al PSD, iar acesta nu a simtit cererea ca fiind o presiune, sustinand ca nu era oportuna acea perchezitie."Speta pe care o aveam de documentat viza interactiunea dintre ofiteri ai SRI pe un caz de coruptie. Sesizarea la vremea respectiva era ca ofiterii SRI i-ar fi solicitat procurorului sa faca perchezitie intr-o speta in care era vizat un presedinte de Consiliu Judetean de la PSD.Ne-a confirmat domnul procuror ca a existat aceasta discutie, in care ofiterii SRI i-ar fi spus, sugerat, ca daca nu cumva s-ar impune masura perchezitiei.Domnul procuror a spus ca nu a simtit-o ca pe o presiune, dar a existat aceasta discutie si ca a explicat la momentul respectiv ca nu era oportuna masura perchezitiei, pentru ca, pe baza sesizarilor primite de la SRI si a incerceptarilor pe care le aveau, nu existau suficient de multe fapte si dovezi ca sa mearga mai departe.Spunea ca, pe vechiul Cod Penal, masura perchezitiei ar fi trebuit sa fie ulterioara momentului in care persoana respectiva ar fi trebuit sa fie urmarita penal, nu in rem, ci asupra persoanei", a mai explicat Manda.Procurorul a mai spus in fata Comisiei SRI ca a mai avut aceeasi discutie referitoare la perchezitie de doua ori cu persoane din conducerea DNA, afirmand, de asemenea, ca nu se impunea masura perchezitiei, iar dosarul i-a fost transferat altui coleg si perchezitia a avut loc."A spus ca aceasta discutie a mai avut-o de doua ori cu persoane din conducerea DNA, in care a fost intrebat, i s-a sugerat, pe care nu a considerat-o o presiune, daca nu se impunea masura perchezitiei, a raspuns de fiecare data in acelasi fel.La un moment dat, dosarul i-a fost trasferat catre un alt coleg, spunand ca este foarte aglomerat, la 12-14 zile de cand i-a fost transferat dosarul, a vazut in spatiul public ca s-a si intreprins masura perchezitiei, intr-un dosar inceput acum mult timp. Nici acum nu exista ca acest dosar sa fi avut vreo solutie de trimitere in instanta sau de clasare", a mai adaugat Manda.Presedintele Comisiei SRI a refuzat sa spuna numele fostului procuror DNA audiat.