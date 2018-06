Manda, suparat ca e contrazis de SRI: deja incepe sa ma deranjeze daca domnul Marincea spune ca mint

Ziare.

"Pe mine deja incepe sa ma derajneze chestiunea asta, daca domnul Marincea spune ca eu mint. Am mai vazut in presa ca domnul Marincea spune ca eu mint, ceea ce e un lucru pe care-l consider destul de grav. Domnul Marincea spune partea domniei sale de adevar, pe care nu o negam. Noi am spus astazi in raport mai multe lucruri: ca au fost in total, asa cum avem si la comisie astazi, 311.000 de autorizatii de interceptare, insemnand mandate de securitate nationala, mandate de supraveghere tehnica si autorizatii pe care le dau procurorii sau ordonante.In perioada la care face referire domnul Marincea, SRI-ul era, printr-o decize a CSAT , desemnat autoritate nationala de interceptare. Nu prin lege, printr-o decizie a CSAT. (...) Ce a facut SRI atunci? Si eu nu vreau sa stabilesc o culpa a SRI. A pus in aplicare cele 311.000 de acte de interceptare. Acestea sunt o parte dintre ele pentru ca inca nu stim daca au fost si alte institutii ale statului, in speta DNA , care sa-si fi pus cu aparatura proprie in aplicare hotarari de instanta . Aceasta este cifra: 311.000. Noi am vazut la Comisie, din documente, mandate desecretizate si prezentate la comisie si am considerat in opinia noastra, ca vorbim de o medie de 20 de persoane per mandat , ceea ce insemana ca putem sa vorbim de un minim de 6 milioane de oameni. Sigur ca unii au fost pe mai multe mandate, unii au fost pe 48 de ore daca vobim de ordonante de la procurori, unii au fost pe 3 luni, sau pe o luna. Neavand cifre oficiale, am spus ca aceasta este opinia noastra" a afirmat Claudiu Manda, joi seara, la Romania TV.Referindu-se la mandatele de securitate nationala, seful Comisiei de control a activitatii SRI a subliniat ca datele confirma numarul de mandate prezentat de SRI."In afara de cele 28.000 la care face referire domnul Marincea, mai sunt si alte mandate de securitate nationala pe care alte institutii ale satului definite de lege (...) pot sa solicite mandate de securitate nationala si pe care la momentul respectiv tot SRI le punea in practica. Adica, ideea ca SRI-ul a ascultat el ca a vrut el 6 milioane de oameni, sigur ca nu este o idee pe care sa fi spus-o eu" a mai spus Manda.El a tinut sa sublinieze ca membrii comisiei permanente din Parlament pe care o conduce isi mentin punctul de vedere cu privire la numarul persoaneror intercpetate de SRI si de alte institutii."Noi ne mentinem parerea ca, daca mergem pe aceasta medie de 20 de persoane si vorbim de minim 300.000 de mandate in conditiile in care v-am explicat ca putem sa vorbim pana la data curenta de vreo 400.000 de mandate, pe care, repet, unele nu le-a pus SRI in aplicare, putem sa vorbim de cifra de 6 miliaone de oameni ascultati", a precizat Manda.Presedintele Comisiei de control parlamentar al activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat, joi, ca numarul de mandate de interceptare pe siguranta nationala in perioada 2005-2016 este de peste 300.000.Ulterior, SRI a transmis printr-un comunicat ca este vorba doar despre 28.784 mandate de securitate nationala solicitate in perioada 2004 - 2016.