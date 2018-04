Membru in comisia de control SRI: Am senzatia ca dl Manda nu prea isi apartine. Am dubii ca serveste interesul public Interviu

Ce se mai intampla la audierile din comisia de control SRI?

Pe ce va bazati cand spuneti asa ceva?

Daca spuneti ca "dl Manda nu isi apartine" si ii cereti lui Liviu Dragnea sa numeasca pe altcineva in locul lui, atunci cui "ii apartine" Claudiu Manda, daca nu PSD?

Stiti cumva daca a fost trimisa invitatia pentru ca George Maior sa mai vina inca o data la audieri?

La audierile de pana acum in comisie s-au adus dovezi, documente?

Credeti ca asteapta sa se apropie anul electoral 2019, pentru un impact mai bun?

Intr-un scurt interviu acordatvorbeste despre controlul facut saptamana trecuta la SRI de catre membrii comisiei, sustinand ca presedintele Manda nici nu l-ar fi pregatit cum se cuvine si nici nu ar fi parut deloc interesat de rezultatele lui. "Am dubii ca domnul Manda serveste interesul public" sustine deputatul USR in interviul acordatDeclaratiile vin si in contextul in care senatorul PSD Claudiu Manda, care a preluat in septembrie sefia comisiei, a decis sa il cheme pentru a treia oara la audieri pe fostul sef al SRI, George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA.La un an de zile de cand incerc sa ii conving, saptamana trecuta am facut un control real la SRI. Au fost toti membrii comisiei, mai putin cei de la PNL - unul singur a fost, dar a trebuit sa plece repede.Acolo am vazut multe documente, am pus multe intrebari si multe lucruri s-au clarificat. Am vazut protocoalele cu Parchetul de pe langa ICCJ si cu ICCJ, deci nu doar cel secretizat, intre SRI si Parchet. Mai este un protocol intre trei parti - SRI-PICCJ-ICCJ - despre care s-a speculat in presa. Asa cum am intuit, protocolul nu are nicio surpriza in el, contine doar norme de aplicare a legii 51/1991, Legea securitatii nationale.La fel si protocolul cu CSM, este unul de sprijin reciproc, o implementare a legii 14/1992, care spune ca toate institutiile din sistemul national de securitate sunt obligate sa colaboreze si sa isi acorde sprijin pentru a-si exercita propriile atributii legale.Ce m-a surprins totusi la acest control este faptul ca cei din majoritate, si in special dl Manda, nu au fost interesati sa creeze un control de fond. Cumva, am senzatia ca dl MandaIn primul rand, pentru ca a refuzat cu obstinenta sa faca un control real, iar acum, cand s-a facut, acest control nu a fost pregatit. Eu timp de cateva ore am adresat intrebari (si inca mai am multe de adresat!). Dl Manda nu mi s-a parut deloc interesat, mi s-a parut mai mult pus sa faca glumite si altele.Spun ca nu isi apartine pentru ca un om care vede atatea acuzatii in spatiul public si are responsabilitatea conducerii acestei comisii are si responsabilitatea sa faca tot ce ii sta in putere pentru a se afla adevarul. Au fost sau n-au fost abuzuri? Cum, cine le-a facut? Audierile testimoniale nu se vor finaliza cu nimic daca nu vedem documente.Sa va dau un caz similar, usor de inteles de oricine: Sa zicem ca o companie este acuzata ca a facut evaziune fiscala si cineva a sesizat ANAF, care e organul de control. Iar ANAF, in loc sa se duca a doua zi sa faca verificari in contabilitatea firmei, incepe sa cheme la audieri: vecinii firmei, clientii firmei, la un moment dat si cativa oameni din firma, intrebandu-i: 'Ati auzit ca fac astia evaziune? Dvs ati facut evaziune?' Si dupa un an de zile de audieri si rezultate publice s-ar duce pentru prima oara la ei in control...Ce vreau sa spun este ca un control real se face incepand cu institutia vizata, acolo unde sunt documentele. SRI e o institutie, acolo sunt proceduri, oameni care au cariere. Daca au fost 1-2-3-10 persoane care au facut abuzuri, trebuie identificate, nu putem vorbi asa, in general.Eu spun pe aceasta cale, si o sa mai scriu public, ca i-am solicitat dl presedinte Liviu Dragnea sa numeasca pe altcineva in functia de presedinte al comisiei, pentru ca dl Manda nu vrea sa faca un control real. Tot ceea ce a facut a fost doar mediatic, fara nicio finalitate. Si asta dauneaza institutiei, SRI, pentru ca tine in aer aceste supozitii, alegatii, fara sa le dea finalitate. E aproape un an de cand a inceput toata aceasta poveste.Nu stiu, dar in niciun caz nu e vorba despre interesul societatii de a se afla adevarul. Daca esti presedintele Camerei Deputatilor si al celui mai mare partid, banuiesc ca numesti pe cineva in aceasta functie ca sa se afle adevarul. Daca cineva a comis un abuz, sa poata fi identificat, acuzat si adus in fata justitiei.Din ce vad eu, dl Manda nu a facut nicio actiune concreta in acest sens. Nu stiu pe cine a protejat, dar eu nu cred ca este liber.Despre invitatia adresata dl George Maior nu stiu, este atributia presedintelui comisiei, probabil ca a trimis-o. Totusi, senzatia mea este ca domnule Manda nu ia deciziile liber.Niciodata. Pur si simplu au fost discutii, niciun document care sa ateste un abuz. S-au adus documente de genul: "Asta arata ca eu ma cunosc bine cu dl Maior" in viziunea dl Horia Georgescu si tot asa.Nimic care sa dovedeasca ceva - o poza, o inregistrare cu un ofiter care facea rechizitorii, asa cum se tot acuza, nimic. Eu cred ca daca s-ar fi intamplat ceva, cumva, exista undeva o urma scrisa. Comisia e singura care poate face o astfel de verificare si nu face asta. De asta spun ca dl Manda nu permite acest lucru, preferand aceste audieri.O persoana care ar fi fost serioasa ar fi rezolvat pana acum. Asa cum alte institutii ale statului pot sa realizeze un control rapid, puternic, in forta, nu vad de ce aceasta comisie nu ar putea... Doar daca este blocata de cei care au majoritate.In concluzie, mai spun doar atat. Am dubii ca domnul Manda serveste interesul public.Eu va reamintesc ca Parlamentul trebuie sa fie in slujba tuturor cetatenilor, nu in slujba unui cetatean sau a unui grup privat - un partid sau un grup de alegatori. Este unul dintre principiile de baza ale deputatilor si senatorilor, scris in lege.Pe de alta parte, haideti sa analizam situatia altfel. Poate ca de fapt nici PSD si nici domnul Dragnea nu doresc un control real. Poate ca domnul Manda urmeaza aceasta strategie pentru ca aceasta este si strategia liderului sau de partid. Poate ca domnului Dragnea ii convine situatia asta. Impresia mea, astazi, este insa aceea ca nimeni din PSD nu doreste un control real asupra Serviciului Roman de Informatii. De ce? Asta nu mai stiu.De aici incolo e randul jurnalistilor si analistilor sa explice.