Oficial SRI, despre informatiile privind ascultarea a 6 milioane de romani: Nu avem resurse pentru asa ceva. In 2004-2016 au fost 16.000 de cetateni

In perioada 2004 - 2016, Serviciul a solicitat si primit 9.000 de mandate pe securitate nationala vizand interceptarea a 16.000 de cetateni, adauga oficialul SRI."Nu avem, nici pe departe, resursele si nici nevoia operativa de a urmari atata lume, asa cum se prezinta uneori in spatiul public. In realitate, intre 2004 si 2016, SRI a solicitat si obtinut un pic peste 9.000 de mandate de securitate nationala, care au vizat interceptarea comunicatiilor unui numar de aproximativ 16.000 de cetateni.Unele dintre mandate pot fi, conform legislatiei in vigoare, prelungite sau extinse. Cifra de 6 milioane de oameni urmariti in Romania, vehiculata in media, nu doresc sa o comentez. SRI a dat un comunicat de presa pe acest subiect, in care sunt prezentate situatiile statistice exacte".In prezentarea cu tema "Ratiunea de a fi a serviciilor de informatii", din cadrul evnimentelor organizate cu ocazia Festivalului de Film si Istorii Rasnov 2018, seful Directiei Generale Analiza din SRI a precizat ca "SRI nu intercepteaza niciun fel de comunicatii, inclusiv comunicatii transmise prin platformele de mesagerie din social media, fara mandat de securitate nationala"."Va asiguram ca ne consultam cu Departamentul Juridic din cadrul Serviciului, pe fiecare masura relevanta pe care o luam", a afirmat el.Presedintele Comisiei de Control SRI, Claudiu Manda, a anuntat, la sfarsitul lunii mai, ca numarul de mandate de interceptare pe siguranta nationala in perioada 2005-2016 este de peste 300.000, afirmand ca, daca la un mandat se face o medie de 20 de persoane, numarul celor interceptati trece de sase milioane , iar cifra ar putea sa fie mai mare."Totalul acestor acte de autorizare si supraveghere in perioada 2005 - 2016 inseamna peste 311.000 de mandate. In contextul in care pe un mandat de supraveghere putem sa ne gandim ca vorbim de o medie de 20 de persoane sau de posturi interceptate, putem sa gandim ca au fost mai mult de 6 milioane de persoane interceptate in aceasta perioada. Cifra ar putea sa fie si mai mare de atat.Dupa 2016 si in 2017, daca ne uitam la media anilor precedenti, putem sa vorbim de inca 50.000, plus 50.000 de astfel de mandate sau de autorizatii", a mai explicat Manda.