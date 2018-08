Parchetul General a desecretizat un protocol de colaborare incheiat in 2005 cu SRI. E semnat de Ilie Botos si Radu Timofte

Care sunt obiectivele

Protocolul a fost incheiat in iunie 2005 si semnat de procurorul general de la acea data, Ilie Botos, si directorul SRI, Radu Timofte. Ilie Botos a fost procuror general al Romaniei in perioada 2003 si 2006, Radu Timofte a condus SRI in perioada 2001 - 2006. Cei doi si-au dat demisiile din aceste functii in urma scandalului fugii lui Omar Hayssam. Protocolul poate fi accesat si pe site-ul Ministerului Public. "Partile coopereaza, potrivit competentelor si atributiilor prevazute de lege, in activitatea de valorificare a informatiilor din domeniul prevenirii si combaterii infractiunilor impotriva securitatii nationale, a actelor de terorism si a altor infractiuni grave, precum coruptia, criminalitatea organizata, macro-criminalitatea economica si criminalitatea informatica", se arata in Articolul 2 din protocol.In Capitolul II sunt prezentate. Printre altele apare si "constituirea de echipe operative comune care sa actioneze in baza unor planuri de actiune pentru documentarea preliminara inceperii urmaririi penale si pentru transformarea informatiilor in probe in cadrul procesului penal".Printrese numara:- Verifica, prin procurorii anume desemnati, propunerile formulate de SRI si solicita, in scris, presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie eliberarea mandatelor de autorizare a efectuarii unor activitati, in scopul culegerii de informatii.- Asigura, prin procurorii anume desemnati, valorificarea informatiilor, datelor, documentelor si materialelor, referitoare la initierea/savarsirea de infractiuni, transmise de catre SRI, obtinute ca urmare a punerii in aplicare a mandatului, in masura in care cunoasterea acestora este necesara pentru constituirea sau finalizarea unei cauze penale si nu afecteaze derularea activitltilor specifice pentru contracararea amenintarilor la adresa securitatii nationale.- Pune la dispozilia SRI, la cerere sau din oficiu, date si informatii obtinute din surse si evidente proprii, care prin natura lor prezinta interes operativ pentru contracararea sau prevenirea unor amenintari la adresa securitatii nationale.Printrese numara:- Efectueaza, in conditiile legii, la cererea Parchetului, activitati specifice in vederea obtinerii datelor si informatiilor privind pregatirea sau savarsirea unor infractiuni impotriva securitatii statului, acte de terorism sau alte activitati ilicite grave comise de grupurile criminale organizate de natura a afecta securitatea nalionala a Romaniei.- Pune la dispozitia Parchetului, la cerere sau din oficiu, datele si informatiile obtinute din derularea activitatilor operative de realizare a securitatii nationale, care prezinta relevanta si pot fi valorificate in cadrul procesului penal.- Acorda sprijin, prin compartimentele specializate, pentru completarea informatiilor "din teren", in cauzele cu grad mare de complexitate, aflate pe rolul Parchetului, scop in care desfasoara activitati de investigatii si supraveghere operativa, precum si alte activitati necesare punerii in aplicare a prevederilor art. 91,1 -91,5 Cod proceduri penala, care implica utilizarea mijloacelor tehnice de interceptare.Protocoalele intre institutiile statului si ale justitiei si serviciile secrete au fost criticate de liderii celor doua partide de coalitie, PSD si ALDE. Insa, in ciuda acestei opozitii, au aparut inclusiv astfel de acorduri de colaborare semnate chiar de Liviu Dragnea, in perioada in care era Ministru al Dezvoltarii. Seful PSD a negat insa ca ar fi semnatura lui, precizand ca este vorba despre prelungirea unui protocol care exista deja intre cele doua institutii.