Parchetul General a trimis protocoalele cu SRI la CSM si Ministerul Justitiei

Lazar: Desecretizarea, daca hotarasc institutiile Justitiei, si nu un politician

"Avand in vedere decizia luata astazi de plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind verificarea anumitor aspecte legate de protocoalele clasificate incheiate intre institutiile judiciare si Serviciul Roman de Informatii, precum si solicitarea ministrului Justitiei de demarare a procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, pe de o parte, si Serviciul Roman de Informatii, pe de alta parte,", se arata intr-un comunicat al Parchetului General."In continuare, la nivelul Ministerului Public este in derulare analiza aspectelor legale privind procedura de declasificare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii", se mai arata in documentul citat. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut procurorului general Augustin Lazar inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, DNA, DIICOT si SRI.Mai exact, Toader i-a cerut lui Lazar sa spuna daca si cate protocoale secrete au fost incheiate intre Ministerul Public, DNA si DIICOT si SRI, data incheierii si semnatarii respectivelor protocoale si inceperea procedurii legale de desecretizare a continutului acestora.La randul sau, si premierul Viorica Dancila a cerut, vineri, desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, "avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum si pozitia oficiala exprimata de Administratia Prezidentiala".Si seful PSD Liviu Dragnea a declarat apoi ca sustine "fara rezerve" apelul lui Dancila de desecretizare a protocoalelor, afirmand ca "nicio interpretare a unor decizii CSAT nu poate tine loc de lege sau de Constitutie". El arata ca tot mai multe voci spun ca aceste protocoale au fost facute fara o baza legala.In ce-l priveste pe Lazar, el declarase marti, la sedinta CSM, ca Ministerul Public nu are nimic impotriva desecretizarii acestor protocoale, dar "daca hotarasc institutiile Justitiei , si nu un politician care vine azi si spune ca maine sa se desecretizeze".El a explicat si ca respectivele protocoale nu sunt mare lucru, ci doar un set de proceduri."Exista protocoale, noi tot timpul am lucrat cu toate institutiile, cu niste protocoale, care sunt niste proceduri tehnice de lucru cu institutiile respective. Avand in vedere ca este vorba despre informatii clasificate in fluxul de informatii dintre institutiile de informatii si Ministerul Public, protocolul a fost inregistrat la informatii clasificate.Dar ele nu reprezinta altceva decat proceduri tehnice de lucru care reglementeaza cine, unde se prezinta cu informatiile clasificate, cui i le preda si mai reglementa acel procedeu probator de supravegrete tehnica atunci cand SRI-ul avea competenta sa il puna in aplicare, cu precizarea ca acea procedura de lucru, partial, este in vigoare cu referire la infractiunea vizand securitatea nationala", a afirmat Augustin Lazar.