Parchetul General anunta ca protocolul incheiat cu SRI poate fi declasificat. Serviciul are urmatoarea mutare

Parchetul General sustine intr-un comunicat de presa ca asteapta punctul de vedere al SRI in legatura cu declasificarea protocolului."Avand in vedere discutiile din spatiul public referitoare la declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii, Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa comunice urmatoarele: la nivelul Ministerului Public a fost finalizata analiza aspectelor legale privind procedura de desecretizare, concluzia fiind camentionat.In acest moment, avand in vedere concluzia analizei,, astfel cum prevede procedura de declasificare a documentelor cu acest regim juridic, punct de vedere care a fost solicitat in scris institutiei cosemnatare.Reamintim faptul ca protocolul in cauza a fost incheiat in cadrul normativ in vigoare la data semnarii, in limita si competentele specifice prevazute de lege", precizeaza Parchetul General.