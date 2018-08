Parchetul General face lumina in controversa pe protocoalele cu SRI

Protocolul si-a incetat efectele la 13.03.2017, prin acordul institutiilor semnatare

nu a fost finalizata procedura de declasificare

Ministerul Public explica cum, in 2016, au fost incheiate doua protocoale cu SRI, dintre care unul clasificat. In 13 martie 2017, protocolul si-a incetat efectele.S-a urmat procedura si, spre sfarsitul lunii martie 2018, s-au inceput demersurile pentru declasificarea documentului. In comunicat se precizeaza ca procedura de declasificare inca nu s-a incheiat, iar atat CSM, cat si Ministerul Justitiei erau informate cu legatura cu aceste aspecte."Avand in vedere dezbaterile publice privind protocoalele de cooperare incheiate in anul 2016 intre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in continuarea comunicatului de presa din data de 18 iunie 2018, Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:La data de 08.12.2016, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie a incheiat 2 protocoale cu Serviciul Roman de Informatii:I. Protocol privind cooperarea pentru stabilirea conditiilor concrete de acces la sisteme tehnice ale Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor (NESECRET), publicat pe site-ul Ministerului Public.II. Protocol privind organizarea cooperarii intre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin potrivit legii (clasificat secret de stat, nivel SECRET).Cu privire la acest protocol aratam:1. Obiectul Protocolului se refera la cooperarea privind infractiunile contra securitatii nationale, a infractiunilor de terorism si a infractiunilor savarsite de cadre militare ale Serviciului Roman de Informatii, sesizarea parchetului cu privire la infractiunile constatate de S.R.I. si comunicarea de informatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, ale Legii nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea S.R.I. si ale Codului de procedura penala.2.. La aceasi data, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a solicitat Serviciului Roman de Informatii sa comunice daca mentine caracterul clasificat al documentului.3. La 22.03.2018, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a initiat demersurile pentru declasificarea protocolului si a solicitat S.R.I. acordul in acest sens.4. Nu au fost comunicate informatii publice cu privire la acest Protocol si nici nu a fost publicat intrucat. Protocolul a fost transmis la data de 20.03.2018".