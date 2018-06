Parchetul General sustine ca protocolul incheiat cu SRI si ICCJ si-a incetat efectele in septembrie 2012

Ziare.

"Protocolul si-a incetat efectele prin atingerea scopului pentru care a fost semnat, si anume la 18 septembrie 2012, data la care Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat a aprobat documentatia privind acreditarea de securitate a SIC.ORNISS a emis un certificat de acreditare de securitate pentru functionarea sistemului informatic si de comunicatii creat intre Serviciul Roman de Informatii - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Inalta Curte de Casatie si Justitie", se arata intr-un comunicat al Parchetului General remis luni."Protocolul a vizat exprimarea acordului institutiilor pentru crearea unui sistem informatic si de comunicatii (SIC), astfel incat transmiterea documentelor privind emiterea mandatelor de securitate nationala, elaborate in baza Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala si a Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, sa fie realizata in format electronic.In acest context, protocolul are natura juridica a unui acord privind crearea SIC, prealabil acreditarii sistemului, cerinta impusa de actele normative privind acreditarea sistemelor informatice si de comunicatii care vehiculeaza informatii secrete de stat.Mentionam ca nu au fost incheiate acte aditionale privind extinderea domeniului de cooperare sau acte de modificare a continutului protocolului. Totodata, precizam ca acesta, acestea fiind reglementate la data incheierii protocolului de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, iar incepand cu data de 1 februarie 2014 de Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala", mai afirma Parchetul General.PG subliniaza ca, in cursul lunii aprilie, a initiat procedura de declasificare a tuturor protocoalelor incheiate cu SRI, respectiv cu Ministerul Afacerilor Interne."Aceste documente si-au incetat aplicabilitatea intrucat fie au devenit caduce, ca urmare a deciziei nr. 51/2016 a Curtii Constitutionale a Romaniei si a schimbarii cadrului legislativ, fie si-au incetat efectele ca urmare a denuntarii de catre partile semnatare.Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a transmis acordul de declasificare institutiilor cosemnatare, iar la momentul finalizarii procedurilor vom comunica public informatii cu privire la aceste protocoale, respectiv data incheierii, data declasificarii si domeniul de cooperare vizat de fiecare in parte", mai afirma sursa citata.