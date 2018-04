Parlamentarii din Comisia SRI vor merge in control la unitatile Serviciului

Desecretizarea protocoalelor, ceruta de Dancila

"Am hotarat la nivelul comisiei sa solicitam de la SRI toate documentele secrete care au stat la baza redactarii acestui protocol (...) Hotararile CSAT sau alte documente secrete pe care nu le avem, vom solicita SRI sa ni le puna la dispozitie pentru a vedea daca acest protocol s-a facut in temeiul acelor hotarari CSAT secrete sau alte documente pe care le invoca in preambul protocolul", a explicat senatorul PSD Claudiu Manda.El a mai spus ca membrii comisiei vor efectua dupa Pasti controale la unitatile SRI pentru a intelege ce presupunea cooperarea sau colaborarea Serviciului cu alte institutii."Dupa ce va trece sarbatoarea de Pasti sa mergem la unitatile SRI in control, la unitatile care aveau ofiteri in subordine si aveau relatia asta de cooperare, echipe comune sau echipe mixte, sa intelegem concret ce presupunea aceasta cooperare sau colaborare. Am vazut cateva explicatii in spatiul public, dar credem ca este important sa avem in fata comisiei declaratiile persoanelor din conducerea acelor unitati, eventual si a ofiterilor, fara sa periclitam operatiuni derulate", a continuat el.Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Protocolul a fost semnat in februarie 2009 de procurorul general Tiberiu Nitu si prim-adjunctul SRI Florian Coldea si a inlocuit documente similare incheiate chiar imediat dupa infiintarea de catre Guvernul Nastase a Parchetului National Anticoruptie (PNA), actuala DNA.Documentul are semnaturile adjunctului SRI Florian Coldea si prim adjunctului procurorului general, Tiberiu Nitu, fiind aprobat de Laura Codruta Kovesi in calitate de procuror general si de George Maior, director al SRI.Amintim ca premierul Viorica Dancila a solicitat desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, sub motivul "interesului public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala".Ulterior, in 19 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut oficial procurorului general Augustin Lazar inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, DNA, DIICOT si SRI. Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, protocolul de colaborare incheiat cu Parchetul General . Protocolul a fost semnat in februarie 2009 de procurorul general Tiberiu Nitu si prim-adjunctul SRI Florian Coldea si a inlocuit documente similare incheiate chiar imediat dupa infiintarea de catre Guvernul Nastase a Parchetului National Anticoruptie (PNA), actuala DNA.Documentul are semnaturile adjunctului SRI Florian Coldea si prim adjunctului procurorului general, Tiberiu Nitu, fiind aprobat de Laura Codruta Kovesi in calitate de procuror general si de George Maior, director al SRI.Miercuri, CSM a cerut ca toate protocoalele incheiate de institutiile din justitie cu serviciile de informatii sa fie facute publice . Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi de membrii Consiliului.