Presedintele Comisiei SRI se intalneste cu George Maior pentru a stabili procedura de invitare la audieri

Ziare.

com

Claudiu Manda a declarat ca va discuta cu ambasadorul Romaniei in SUA despre procedura de invitare a acestuia in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI."Nu e o intalnire in care sa vrem sa spunem foarte multe lucruri in spatiul public. O sa fac o informare in presa despre ce am discutat acolo. (...) Dorim sa discutam chestiunea aceasta procedurala, partea de invitatie, partea formala. Nu e in tara de fiecare data sa poata sa vina oricand i-ar permite programul. O sa stabilim o zi, o ora", a declarat, joi, Claudiu Manda.El a spus ca in comisie trebuie lamurite mai multe lucruri din perioada in care George Maior era la conducerea SRI."Sunt lucruri de discutat, sunt destul de multe lucruri la care s-a facut referire in cadrul comisiei despre activitatea din perioada in care domnul Maior era directorul SRI, multe dintre ele au fost spuse deja in spatiul public ca niste informatii sau prezentari ale spuselor de la comisie. Nu avem lucruri noi sau in plus, dar sunt lucruri pe care vrem sa le lamurim noi, comisia, si sunt sigur ca si domnul Maior doreste sa le lamureasca", a mai afirmat senatorul Claudiu Manda.El declara, miercuri, ca, pe langa ambasadorul George Maior, in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI urmeaza sa fie audiati si Florian Coldea, Traian Basescu si Calin Popescu Tariceanu . De asemenea, ar urma sa fie audiat liu liderul PSD, Liviu Dragnea, care a spus ca doreste sa mearga la comisie pentru a face declaratii despre ceea ce stie in privinta statului paralel."Sigur va fi invitat la Comisia de Control al activitatii SRI. (...) Sunt patru persoane despre care am spus public la finalul sesiunii parlamentare ca intentionam sa le invitam - generalul Coldea, George Maior, Traian Basescu si Calin Popescu Tariceanu si probabil in etapa urmatoare va fi invitat si domnul Dragnea", a spus Claudiu Manda.George Maior a fost audiat in vara anului trecut in comisia pentru alegerile prezidentiale din 2009. El le-a spus parlamentarilor ca nu doreste sa raspunda la intrebarile privind prezenta sa in casa lui Gabriel Oprea, in noaptea turului al doilea al alegerilor, pentru ca nu doreste sa amestece viata privata cu cea publica si ca SRI si-a indeplinit ireprosabil sarcinile.