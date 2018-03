Protocolul de colaborare dintre SRI si Parchetul General va fi dezvaluit vineri

Ziare.

"Maine va fi publicat protocolul din 2009 dintre Parchetul General si Serviciul Roman de Informatii. (...), avem cu Parchetul General, unde e inclusa si DNA", a afirmat, la B1 TV, Ovidiu Marincea, precizand ca acest protocol va fi publicat pe site-ul SRI.El a spus ca "nu vor fi surprize in acest protocol", care cuprinde regulile pe care le aplica cele doua institutii prin respectarea legii.Purtatorul de cuvant al SRI a spus ca protocoalele incheiate de SRI cu diverse institutii sunt acorduri bilaterale sau multilaterale intre institutii ale statului, care stabilesc metode de aplicare a cooperarii dintre acestea, "nu pe langa lege, nu dand noi puteri vreunei institutii, ci".Ministerul Public a transmis marti ca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru ca protocolul incheiat intre Parchetul General si Serviciul Roman de Informatii (SRI) sa poata fi declasificat."In acest moment, avand in vedere concluzia analizei, Ministerul Public asteapta punctul de vedere al Serviciului Roman de Informatii, astfel cum prevede procedura de declasificare a documentelor cu acest regim juridic, punct de vedere care a fost solicitat in scris institutiei cosemnatare. Reamintim faptul ca protocolul in cauza a fost incheiat in cadrul normativ in vigoare la data semnarii, in limita si competentele specifice prevazute de lege", spunea Ministerul Public.Presedintele comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, a declarat marti ca tot protocolul incheiat intre Parchetul instantei supreme si SRI va fi declasificat, dar numai dupa ce Parchetul General isi va da acordul in acest sens.In 19 martie, Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut procurorului general Augustin Lazar inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Serviciul Roman de Informatii.Anterior, premierul Viorica Dancila a solicitat desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, "avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala".