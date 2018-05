Reprezentant USR in Comisia SRI: Manda ne-a cerut vot pe raport, fara sa stim ce se afla in document

Ziare.

Viziteu sustine, intr-un comunicat de presa remis joi, ca acest mod de lucru contravine functionarii comisiilor parlamentare."Presedintele Comisiei de control a Serviciului Roman de Informatii a venit astazi cu un document in Comisia de Control pe care ni l-a prezentat ca fiind raportul Comisiei si", arata deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu."Aceasta modalitate de lucru. Chiar si in plen,, tuturor parlamentarilor, pentru ca acestia sa poata vota in deplina cunostinta", explica deputatul.El afirma ca a refuzat sa voteze raportul, deoarece nu stia ce contine, iar cele cateva minute pe care le-a avut la dispozitie pentru a-l citi nu ar fi fost suficiente pentru o analiza asupra unui document de mai bine de 10 pagini care invoca diverse documente la care nu avea acces."Consider ca raportul de activitate al Comisiei de control a SRI este un document mult prea important pentru a fi. In acest caz,Am solicitat sa amanam cu o saptamana pentru a putea analiza documentul in detaliu si a propune imbunatatiri dar cei din PSD, ALDE si UDMR au votat impotriva acestei propuneri", mai spune deputatul USR.Viziteu se intreaba retoric ce are de ascuns Claudiu Manda si de ce refuza sa conduca Comisia conform legii."Solicit mass-media sa investigheze de ce domnul Manda refuza sa conduca comisia de control SRI conform legii. Deocamdata nu putem decat sa ne intrebam ce anume din activitatea comisiei, sau poate chiar din activitatea SRI, doreste sa ascunda domnul Manda?", se mai arata in document.Citeste si un interviu acordatde Lucian Stanciu Viziteu - Membru in Comisia de Control SRI: Am senzatia ca dl Manda nu prea isi apartine. Am dubii ca serveste interesul public