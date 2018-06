Rudel Obreja a depus plangere penala impotriva semnatarilor Protocolului dintre SRI si DNA

>...??!!



N-a stiut sa-mi dea un raspuns... De acest raspuns depinde in viitor normalitatea, firescul, respectarea Legii in aceasta Tara", continua Obreja.



El spune ca meciul e lung, greu, dar ca are rezistenta destula.



"Dorinta de victorie vine din dorinta de a (mi) se face dreptate. Nimic nu se poate cladi pe minciuna, doar Adevarul ne va elibera din chingile in care ne-au prins < >", incheie Rudel Obreja.



Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au amanat pentru 5 iunie decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea - aflata in Costa Rica - a fost condamnata, in prima instanta, la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.



La ultimul termen al procesului, procurorii DNA au cerut majorarea pedepselor primite de Elena Udrea si de fostul presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obeja, dar si pentru ceilalti inculpati.



Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, Gheorghe Nastasia, fostul secretar general in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, a primit o pedeapsa de patru ani de inchisoare cu suspendare, iar Ana Maria Topoliceanu, fostul director al Companiei Nationale de Investitii, a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita.



In 30 martie, Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Documentul are semnaturile adjunctului SRI Florian Coldea si prim adjunctului procurorului general, Tiberiu Nitu, fiind aprobat de Laura Codruta Kovesi in calitate de procuror general si de George Maior, director al SRI.



Urmareste Ziare. com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.



Rudel Obreja anunta pe pagina sa de Facebook ca joi a fost citat si s-a prezentat la PICCJ, sectia Parchetului Militar."Am dat declaratie in calitate de persoana vatamata si am declarat ca ma constitui parte civila impotriva celor care si-au batut joc de viata mea si a familiei mele timp de 7 ani, urmand sa precizez intr-un viitor apropiat cuantumul despagubirilor solicitate.Am declansat aceste demersuri (a se citi o lupta foarte dificila) din dorinta de ajuta la instaurarea normalitatii in Tara mea.L-am intrebat, la finalul declaratiei, pe dl Procuror, deloc retoric: <