Scandalul protocoalelor - Membri in Comisia SRI: Exista cu aproape toate ministerele. Sa se desecretizeze tot!

Sa se schimbe legile sigurantei nationale!

E ceva ilegal?

Scandalul protocoalelor

Ziare.

com

Intrebat daca o solicitare de desecretizare ar trebui facuta si de catre alte institutii, nu doar CSM, Ioan Chirtes a raspuns: "E posibil sa se desecretizeze, pentru ca exista protocoale si intre alte institutii, nu doar SRI si alte institutii.De exemplu, exista protocoale, care nu au caracter secret, intre alte institutii, la nivel judetean si local, intre institutii si autoritati publice, cum ar fi intre Directii Silvice si Jandarmeria Romana, in domeniul pazei, sau intre Directiile Silvice si Politie.Totusi, va trebui foarte clar sa vedem daca un serviciu secret are nevoie sau nu de protocoale si cam in ce sens sa fie ele incheiate. Avem protocoalele de anul trecut si efectiv in momentul in care audiem o persoana vedem daca a fost incalcata legea sau nu, daca se incadreaza.In general, protocoalele sunt si cu aproape toate ministerele. De exemplu, pe sistemele informatice, infrastructurile critice, in domeniul sigurantei cibernetice, Serviciul Roman de Informati si acolo se ghideaza multe. De exemplu, SRI-Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor sau SRI-Ministerul Economiei. Nu putem vorbi de acelasi lucru la protocolul SRI-PICCJ care a fost facut public. Acesta era un alt tip de protocol."Chestionat daca a observat ca ar fi vreun element de ilegalitate in aceste protocoale, senatorul PNL a replicat: "Este foarte greu sa stabilim noi. Eu nu sunt nici macar jurist de meserie, insa cred ca aici vor trebui sa aiba o opinie clara CSM, CCR si alte institutii in acest sens. Cred ca si CSM va trebui sa dea o pozitie cu privire la legalitatea sau ilegalitatea acestor protocoale.Macar sa dea opinie despre acest protocol desecretizat care a aparut in presa. Intereseaza foarte mult o opinie a lor, a specialistilor. E foarte periculos sa afirmam noi, care nu avem atata experienta ca dansii, cu privire la legalitatea sau ilegalitatea prevederilor unui protocol. Din cate stiu eu, exista o sesizare la CSM si se lucreaza pe protocol. Si asteptam si noi opinia lor care trebuie luata in considerare. Bineinteles si argumentele, iar in functie de argumentele lor vom stabili si modificarea legilor sigurantei nationale si exact cum trebuie sa functioneze un serviciu secret."Liberalul considera ca legislatia in domeniul sigurantei nationale ar trebui sa fie mai clara."Eu cred ca legea trebuie sa fie mai clara. Da, exista protocoale, exista legislatie secundara, exista memorandumuri. Fiecare tara si-a facut in acest domeniu strategia ei. Sunt tari unde serviciile secrete au memorandum, in altele, tip Germania, exista legislatie secundara cu caracter secret.La noi se numesc protocoale. Aici va trebui sa ne decidem impreuna cum vrem sa arate viitorul securitatii nationale. Cred ca trebuie sa plecam de la ce dorim", a completat Ioan Chirtes.Oana Florea, membru PSD in Comisia de Control al SRI, spune ca trebuie pus capat "secretomaniei" si desecretizate toate protocoalele incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si alte institutii ale statului, pentru a elimina suspiciunile de ilegalitate."Parerea mea e ca trebuie desecretizate toate si sa terminam cu secretomania, pentru ca aceste institutii functioneaza dupa niste legi. Nu stiu ce ar fi de tinut la secret. O colaborare intre ele este perfect legala si in regula. De ce ar fi secreta? Eu zic ca e un inceput pentru democratia din Romania. Usor, usor lumea mai incepe sa vorbeasca. Pasi mici, dar e important ca s-au facut si sper sa se si continue.Oricum Serviciul, de cand si-a schimbat conducerea, si-a schimbat si obiceiurile si este de apreciat. E mai deschis un pic si cred ca trebuie sa fie aplecat spre ceea ce el a fost creat si anume lupta impotriva terorismului, spionajului si alte lucruri mai importante decat sa faca treaba Parchetului, ANI sau altele. Eu cred ca trebuie sa fie profesionisti, pentru ca oricum noi ne laudam cu niste servicii de informatii profesioniste, care sa ne apere de alte lucruri, iar Parchetul sa ramana pe partea de penal, cu treaba lui. Fiecare institutie a fost gandita intr-un anumit fel. Au fost niste derapaje, totusi", a declarat deputatul PSD.Intrebat daca a sesizat ceva suspect sau posibil ilegal in protocoale, vicepresedintele Comisiei de Control SRI, Marian Cucsa, a raspuns: "Bineinteles ca, daca il analizezi, fiecare protocol are particularitatea lui si lucruri care sunt cel putin discutabile, dar nu vreau sa spun mai multe despre protocoalele care nu sunt desecretizate.Am mai spus-o, si o repet, nu ar trebui sa existe protocoale de colaborare intre SRI si alte institutii. Exista baza legala in care institutiile functioneaza intre ele."Deputatul ALDE considera ca CSM ar trebui sa sesizeze Curtea Constitutionala, in legatura cu protocolul desecretizat intre SRI si Parchetul General, incheiat in anul 2009, daca in urma analizei Consiliului reiese ca sunt argumente pentru acest lucru."Daca sunt suspiciuni ca ar fi probleme constitutionale, cel mai normal ar fi sa se adreseze CCR, pentru ca este forul suprem de constitutionalitate al tarii si e normal sa dea avizul pe constitutionalitate", a explicat Cucsa.Pe 31 octombrie 2017, presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca Serviciul a remis forului textele celor 65 de protocoale de colaborare cu alte institutii ale statului, urmand ca parlamentarii din comisie sa verifice daca au fost respectate prevederile legale si constitutionale.Pe 30 martie, Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, pe site, protocolul din 2009 incheiat intre SRI si Parchetul General, documentul avand 18 pagini. In baza acestui act de colaborare, Serviciul Roman de Informatii a acordat asistenta procurorilor, timp de 7 ani.Iata care sunt principalele prevederi Protocolul dintre PICCJ si SRI a fost semnat in 4 februarie 2009, de catre procurorul general la acea vreme, Laura Codruta Kovesi, adjunctul sau, Tiberiu Nitu, si seful SRI, George Maior, si prim-adjunctul SRI Florian Coldea.Pe 4 aprilie, vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a anuntat, in sedinta plenului Consiliului, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie, Inspectia Judiciara, CSM si Parchetul General au incheiat protocoale cu serviciile , celelalte entitati din justitie neavand astfel de protocoale.Pe 5 aprilie, CSM a precizat ca, pentru protocolul incheiat in 2012 cu SRI si denuntat in 2017, a fost deja demarata procedura de declasificare. Totodata, institutia a mai incheiat in 2014 un protocol cu Centrul National Cyberint in domeniul securitatii sistemelor informatice.