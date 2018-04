Sefii SRI, SIE si SPP sa poata sa aiba un singur mandat, de patru ani - proiecte de lege propuse de Liviu Plesoianu

Directorul SIE - numit de Parlament

"SRI este condus de un director cu rang de ministru, numit de Camera Deputatilor si Senat, in sedinta comuna, la propunerea presedintelui Romaniei, pentru un singur mandat care nu poate depasi durata de patru ani, in urma audierii celui propus de catre comisia insarcinata sa exercite controlul parlamentar asupra activitatii SRI, care va prezenta un raport in fata celor doua camere ale Parlamentului.Eliberarea din functie a directorului SRI se face de Parlament, in sedinta comuna, la propunerea presedintelui Romaniei sau a cel putin o treime din numarul total al deputatilor ori al senatorilor. Directorul SRI are un prim-adjunct care este si inlocuitorul legal al acestuia, precum si 3 adjuncti", se arata in proiect. Prim-adjunctul si adjunctii au rang de secretari de stat si sunt numiti de presedinte, la propunerea directorului SRI pentru un singur mandat care nu poate depasi durata de patru ani.In expunerea de motive, Plesoianu arata ca "dincolo de cadrul institutional mai larg, este limpede ca una dintre principalele probleme in Romania post-revolutionara a constituit-o betia de putere in randul sefilor serviciilor secrete"."Oricat de bun ar fi cadrul legal se vor gasi mereu cai de ocolire (de tipul protocoalelor care adauga, ilegal, la lege), atata vreme cat in fruntea serviciilor de informatii raman prea multa vreme aceleasi persoane. Puterea indelungata corupe! Pe cale de consecinta, primul si cel mai important pas este acela al limitarii in timp a mandatului sefilor de servicii", se mai arata in expunerea de motive a proiectului de lege.Un alt proiect care apartine tot lui Liviu Plesoianu prevede ca directorul SIE este numit de Parlament, la propunerea presedintelui Romaniei, pentru un singur mandat care nu poate depasi durata de 4 ani. Tot un singur mandat de 4 ani ar urma sa aiba si adjunctii acestuia.Deputatul PSD a depus la Camera Deputatilor inca doua proiecte de lege. Unul dintre ele se refera la directorul SPP care "are rang de secretar de stat", este numit de presedintele Romaniei, la propunerea Consiliul Superior de Aparare a Tarii, pentru un singur mandat, care nu poate depasi patru ani. Acelasi gen de mandat este prevazut si pentru primul adjunct si adjunctul directorului SPP.Directorul STS are cu rang de secretar de stat, este numit de CSAT la propunerea presedintelui acestuia, pentru un singur mandat care nu poate depasi durata de patru ani. Acesta are un prim adjunct si doi adjuncti cu rang de subsecretari de stat, numiti de CSAT la propunerea directorului STS pentru un singur mandat care nu poate depasi durata de patru ani, mentioneaza proiectul.Cele patru proiecte de lege se afla in dezbatere publica la Camera Deputatilor pana pe 14 mai.