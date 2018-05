Seful Comisiei SRI: Peste 6 milioane de persoane au fost interceptate de SRI

Tot Guvernul si 100 de parlamentari interceptati

"Avem la comisie o serie de date care arata ca avem o crestere a mandatelor de securitate nationala de la 1.395 in anul 2005, pana la 3.701 mandate in 2013, adica aproape de trei ori.La nivelul mandatelor per total de acte de autorizare si supraveghere avem cresteri de la 5.000 - 2005, 8.000 - 2006 pana la cifre de genul peste 44.000 in anul 2014, respectiv peste 51.000 in anul 2015, iar in 2016, odata cu aparitia deciziei CCR, vorbim de 12.000 in primele doua luni de zile.Totalul acestor acte de autorizare si supraveghere in perioada 2005 - 2016 inseamna peste 311.000 de mandate. In contextul in care pe un mandat de supraveghere putem sa ne gandim ca vorbim de o medie de 20 de persoane sau de posturi interceptate, putem sa gandim cain aceasta perioada", a declarat Claudiu Manda.El a mai spus, insa, ca cifra mandatelor de interceptare ar putea fi mult mai mare, in conditiile in care nu a avut acces la datele din 2016 si 2017."Ni se par niste cifre extraordionar de mari si de multe. Nu putem sa comentam sau sa contestam noi, la nivelul comisiei, atat timp cat ele au fost stabilite de procurori in temei legal sau de judecatori, insa credem ca sunt prea multe astfel de ascultari, milioane de oameni ascultati in aceasta perioada, in contextul in care populatia activa a Romaniei este de 9 milioane", a mai spus Manda.Claudiu Manda va solicita SRI numarul mandatelor pe securitate nationala."Sigur ca o sa mergem la SRI si o sa solicitam sa ne puna la dispozitie, pentru ca in mod normal aceste documente exista. Fie ca vorbim de mandatele de securitate nationala, fie ca vorbim de mandatele de supraveghere tehnica sau autoritzatiile pe care procurorii le dadeau pentru perioada aceea de 48 de ore.E o perioada destul de mare, sunt peste 300.000 de mandate, dar cred ca este foarte important ca si noi, si romanii, si Parlamentul sa stie cate astfel de mandate si la cate persoane le-au fost restrictionate drepturile in baza acestor mandate. Ne intereseaza sa aflam exact care sunt cifrele sa nu mergem pe aceste presupune de minim 400.000 de mandate, plus cele de la DNA, si, la nivel de persoana daca punem 20 de persoane in medie, puteti sa socotiti si dumneavoastra cate persoane au fost interceptate.Sigur, sunt persoane interceptate de doua ori, trei ori, cinci ori pe un mandat. Pe o medie putem sa vorbim de minim sase milioane de romani", a adaugat senatorul PSD.El a mai spus ca este oportuna infiintarea Autoritatii Unice de Interceptare, care sa fie doar o structura care sa intermedieze intre operatori si cei care pun in aplicare mandatele de supraveghere, astfel incat sa nu mai existe nicio banuiala ca pot sa fie interceptate comunicatiile sau comunicarile oamenilor fara sa exite un mandat."Am fost sesizati la Comisie ca a existat in 2012 aproape tot Guvernul interceptat pe mandate de securitate nationala, fie de supraveghere tehnica si la nivel de Parlament se spunea la un moment dat de minim 100 de parlamentari dintre cei mai importanti si vocali.Am fost sesizati si suntem intr-o corespondenta cu SRI daca membrii CSAT au fost interceptati pe mandate de securitate nationala. Am trimis aceasta intrebare SRI si inca nu ne-a venit un raspuns. Unul dintre campioni este domnul (Sorin - n.red.) Strutinsky", a mai spus Claudiu Manda.