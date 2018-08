Seful SRI arata ca protocolul secret cu Parchetul General a fost impus chiar de legea de organizare si functionare a serviciului

Ziare.

com

"Pe fondul dezbaterii publice pe tema protocoalelor de colaborare, simt nevoia sa reafirm cateva lucruri.Asa cum am mai explicat, si in ultima declaratie publica, dar si in februarie 2017, la comisia de control a SRI, aceste protocoale au fost mult timp, un instrument care a ajuns sa fie folosit pentru foarte multe domenii.Constatand ca, fara sa afectam metodologia de lucru si fara sa subminam in vreun fel asigurarea securitatii nationale, am dispus un audit intern referitor la toate aceste protocoale de colaborare cu alte institutii.care nu sunt impuse explicit de lege sau hotarari ale CSAT. Acest gest demonstreaza buna-credinta a institutiei pe care o conduc cu privire la activitatea sa", se arata in scrisoarea transmisa de directorul SRI.Hellvig transmite ca in prezentin Romania."Saptamana trecuta au aparut in spatiul public informatii despre, despre care s-a speculat fie ca ar fi ilegale, fie ca se refera la activitati prin care Serviciul se implica in activitatea judiciara. O privire atenta, atat asupra cadrului legal, cat si asupra continutului acestor acte, arata caAmbele documente de cooperare au fost semnate in decembrie 2016. De ce atunci? Pentru ca(inclusiv decizia nr. 51/2016), prin OUG 6/ 2016 s-a prevazut ca stabilirea conditiilor concrete de acces la sistemele tehnice ale Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor ale organelor judiciare se realizeaza prinin cadrul carora isi desfasoara activitatea, in conditiile art.57 alin.2 din Codul de Procedura Penala, organe de cercetare penala speciale", arata directorul Serviciului Roman de Informatii.In scrisoare se vorbeste despre primul protocol din 2016, cel neclasificat, care reglementeaza accesul organelor de urmarire penala la infrastructura tehnica a SRI. Intelegerea este si acum in vigoare, dar nu presupune nicio forma de implicare a SRI in activitatea Parchetelor, spune directorul Serviciului.(prevazuta in titlul 10 din Codul de pr. penala) si infractiunile de terorism. Ca sa fim foarte clari, acest protocol clasificatOUG 6/2016 ne-a impus sa semnam protocoale cu institutiile statului pentru exercitarea atributiilor noastre. Organele de cercetare penala speciale efecteaza acte de urmarire penala numai in conditiile art.55 alin. 5 si 6 din Codul de Produra Penala. SRI poate face, potrivit legii, cercetare penala speciala doar in cazul infractiunilor la adresa securitatii nationale si infractiunilor de terorism, prevazute la titlul X din Codul Penal, din dispozitia procurorului DIICOT, exclusiv prin punerea in aplicare a mandatelor de supraveghere tehnica, aspect de la sine inteles, intrucat chiar nu putem folosi echipele de filaj ale politiei in activitati de contraspionaj sau contraterorism.eci in acest caz, usor de verificat, esentiale pentru securitatea nationala. Fac aceasta precizare pentru ca au existat speculatii legat de intentiile din spatele acestui document", mai spune Hellvig."Ca director al SRI, voi clarifica public astfel de aspecte de cate ori va fi nevoie, inclusiv in acdrul Comisiei de Control a SRI.a tuturor actelor referitoare la colaborarea din trecut referitoare la administrarea justitiei"