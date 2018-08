Seful SRI explica ce e cu cele doua protocoale semnate cu Parchetul General si lanseaza un avertisment

Ce spune despre controversatele protocoale dintre SRI si Parchetul General

"Nu am nimic de ascuns. Trebuie sa fii total rupt de realitate sa ma acuzi ca am ceva de ascuns"

Seful Serviciului Roman de Informatii a explicat ce sunt aceste protocoale, de ce au fost ele necesare si cum s-a decis denuntarea lor."Va reamintesc ca in februarie anul trecut, am denuntat oficial toate acele protocoale controversate, oprind o practica existenta in trecut.Ce sunt aceste protocoale? Asa cum am explicat si la Comisia SRI, pe 28 februarie 2017, inca de la inceput am intrebat institutia daca aceste protocoale erau necesare. Nu puteam sa punem in practica legea fara protocoale?Mi s-a raspuns ca da, se putea, conform legii, dar acesta a fost instrumentul traditional si acesta a fost cadrul prin care am pus in practica ceea ce scrie in lege. Am dispus un audit intern referitor la toate aceste protocoale de colaborare cu alte institutii si am hotarat denuntarea tuturor protocoalelor care nu sunt impuse de lege sau de hotarari ale CSAT.Imediat, in februarie 2017, am demarat un proces de denuntare a protocoalelor cu parchetele si institutiile din justitie.", a declarat Eduard Hellvig.Eduard Hellvig a oferit explicatii si despre cele doua protocoale incheiate in 2016 intre SRI si Parchetul General, care au iscat numeroase controverse."Referitor la cele doua protocoale aflate in discutie, ambele au fost semnate in decembrie 2016.Este inca in vigoare dar nu presupune nici o forma de implicare a SRI in activitatea Parchetului. Toate aceste lucruri le-am adus la cunostinta Comisiei de control a SRI.De asemenea, si presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care are atributii de verificare a modalitatii de punere in executare a acestui protocol, a fost notificata cu privire la existenta sa.", a subliniat seful SRI.Eduard Hellvig a tinut sa precizeze ca cel de-al doilea protocol, cel clasificat, "a fost impus de Legea de organizare si functionare a SRI.".Seful Serviciului Roman de Informatii a explicat si de ce a semnat acest protocol si de ce l-a denuntat.Pentru ca OUG 6/2016 ne-a impus sa semnam protocoale cu institutiile statului pentru exercitarea atributiilor noastre.Cum v-am spus mai devreme, auditul intern ne-a aratat ca putem sa ne exercitam atributiile, in baza legii si fara aceste protocoale, asigurand securitatea nationala a Romaniei", a declarat Hellvig.Seful SRI a dat asigurari ca toate protocoalele pe care le-a semnat au fost transparente, precizand ca cine il acuza ca are ceva de ascuns este total rupt de realitate."Inteleg ca in spatiul public se vehiculeaza ca as fi semnat ceva ilegal. Sper ca explicatiile de astazi au fost suficient de clare pentru orice om de buna credinta.Trebuie sa fii total rupt de realitate sa ma acuzi pe mine ca am ceva de ascuns in legatura cu aceste protocoale. De cand sunt director, am ordonat auditul cu privire la existenta protocoalelor inainte ca subiectul sa fie tema publica, am denuntat protocoalele care aveau legatura cu infaptuirea justitiei in Romania si am inceput procesul de desecretizare a acestora", a mai spus Eduard Hellvig.In ceea ce priveste acuzatiile ca acest protocol ar fi un abuz al SRI, Eduard Hellvig a lansat un avertisment "".Amintim ca, Darius Valcov , consilierul premierului Dancila, a publicat pe Facebook un document despre care a sustinut ca este un nou protocol incheiat intre Parchetul General si SRI si care i-ar fi fost lasat pe prag de un anonim.Ulterior, SRI si Parchetul General au venit cu precizari publice.Liviu Dragnea a folosit postarea lui Valcov pentru a lansa noi atacuri la adresa procurorului general, Augustin Lazar, si a SRI.