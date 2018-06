SRI a declasificat protocolul cu Parchetul General si Inalta Curte

Care era scopul acestui protocol

Protocolul de cooperare intre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a fost postat luni pe site-ul serviciului secret. Potrivit SRI , s-a avut in vedere faptul ca protocolul nu contine niciun fel de date sau informatii care sa puna in pericol securitatea nationala a Romaniei, asa cum este definita astazi de legislatia in vigoare si de recentele hotarari in materie ale Curtii Constitutionale a Romaniei.SRI arata ca principalul subiect tratat in cadrul protocolului se referea la crearea si operationalizarea cadrului legal si organizatoric pentru acreditarea de securitate a sistemului informatic comun de gestionare a informatiilor clasificate vehiculate in procedurile de emitere a mandatelor de securitate nationala.Obiectivele cooperarii intre cele trei institutii sunt ", acreditat de Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, necesar gestionarii in conditii de securitate si operativitate maxima a informatiilor in format electronic" si "asigurarea de catre SRI si punerea la dispozitia PICCJ si ICCJ, in conformitate cu prevederile legale, a infrastructurii tehnice a sistemului necesara realizarii activitatilor circumscrise domeniilor de cooperare".In plus, s-a avut in vedere "detinute si utilizate de PICCJ si ICCJ, pentru prevenirea scurgerii de date si informatii cu acest caracter, transmise prin intermediul sistemului informatic", dar si "corelarea activitatilor de solicitare, avizare si aprobare a autorizarii culegerii de informatii prin masuri ce implica restrangerea temporara a exercitiului unor drepturi si libertati fundamentale, in conditiile art.53 din Constitutia Romaniei, conform principiului".In plus, se avea in vedere "punerea la dispozitie - pe baza de reciprocitate, in limitele competentelor Partilor - a informatiilor, datelor, documentelor si materialelor relevante si utile pentru indeplinirea atributiilor specifice, precum si asigurarea protectiei acestora, in zona de competenta, in conformitate cu prevederile actelor normative oficiale si interne in materie".Protocolul este semnat de George Maior (SRI), Laura Codruta Kovesi (PICCJ) si Nicolae Popa (ICCJ).Serviciul secret arata ca semnarea protocolului a fost facuta ca urmare a emiterii unei solicitari cu caracter obligatoriu din partea ORNISS (martie 2006), prin care se impunea celor doua institutii incheierea unui acord reciproc de securitate, precum si dobandirea, de PICCJ, a unui certificat de acreditare de securitate.In aplicarea dispozitiilor ORNISS, in anul 2009 a fost semnat acordul de securitate SRI-PICCJ, iar in anul 2012 s-a realizat acreditarea de securitate a sistemului informatic interconectat. In luna martie 2017 a fost prelungita acreditarea pana in 2020.Protocolul declasificat poate fi consultat aici. Amintim ca pe 4 mai si CSM a publicat protocolul declasificat cu SRI I.S.