SRI a demarat desecretizarea protocolului incheiat in 2009 cu Parchetul General si Inalta Curte de Casatie si Justitie

Serviciul Roman de Informatii anunta, joi, printr-un comunicat de presa, ca directorul institutiei, Eduard Hellvig, a demarat procedura de desecretizare a protocolului de cooperare incheiat in 2009 cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inalta Curte de Casatie si Justitie."Serviciul Roman de Informatii a trimis in cursul zilei de astazi, 31.05.2018, documentele pentru a fi consultate si validate de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inalta Curte de Casatie si Justitie", se arata in comunicat.Potrivit documentului, "activitatea SRI se desfasoara strict in conformitate cu legile in vigoare, iar SRI isi indeplineste misiunile legale pentru asigurarea securitatii nationale numai in limitele constitutionale si in serviciul cetatenilor Romaniei".