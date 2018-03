SRI a publicat protocolul de colaborare cu Parchetul General

Ziare.

com

Protocolul are 18 pagini si este datat 4 aprilie 2009. El este semnat de procurorul Tiberiu Nitu, care ocupa functia de prim -adjunct al procurorului general al Romaniei, si de generalul Florian Coldea, care ocupa functia de prim-adjunct al directorului SRI. Documentul este aprobat de Laura Codruta Kovesi, care ocupa functia de procuror general al Romaniei, si de George Maior, care ocupa functia de director SRI.Amintim ca premierul Viorica Dancila a solicitat desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, "avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala".Ulterior, in 19 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut oficial procurorului general Augustin Lazar inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, DNA, DIICOT si SRI.Iar marti Ministerul Public a transmis ca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege pentru declasificarea protocolului incheiat intre Parchetul General si SRI.-vom reveni cu detalii-