SRI anunta ca a predat CNSAS mii de documente din arhiva Securitatii

Inca 1.060 de dosare, 21 de mape,14.290 de fise, 6.644 de role microfilm au fost predate de SRI la CNSAS. Predarea arhivei fostei Securitati merge pana la capat! - Ovidiu Marincea (@OvidiuMarincea) September 16, 2019

Ziare.

com

"Inca 1.060 de dosare, 21 de mape, 14.290 de fise, 6.644 de role microfilm au fost predate de SRI la CNSAS. Predarea arhivei fostei Securitati merge pana la capat!", se arata in mesajul postat de Marincea pe Twitter.Predarea documentelor a inceput in 2005. In ultimul timp subiectul a fost unul fierbinte, in contextul acuzatiilor care i se aduc fostului presedinte Traian Basescu, dupa ce in aprilie SRI a trimis CNSAS cu o intarziere de 17 ani un document pe microfilm care reprezinta de fapt o semnalare a dosarului de retea pe numele lui Basescu, dosar deschis in 1973 de Securitatea din Constanta, dupa cum informeaza Radio Europa Libera Nu exista efectiv un angajament semnat de Traian Basescu cu Securitatea. El a fost recrutat in 1973 cand era student la Institutul de Marina, perioada in care a dat si note informative, semnate cu numele de cod "Petrov", despre doi colegi de-ai sai de la Institutul de Marina din Constanta.Notele sunt piesele de rezistenta ale dosarului si pe baza lor a cerut CNSAS instantei sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul lui Basescu.A.S.