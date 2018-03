Ziare.

La scurt timp, Academia Nationala de Informatii a infiintat o comisie interna de ancheta care i-a retras diploma ministrului Teodorovici, a suspendat activitatea colegiului si a demarat cercetari ample Intr-un interviu acordat RFI, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, afirma ca in cazul ministrului Eugen Teodorovici "nu au fost respectate procedurile, astfel ca decizia consiliului stiintific a fost aceea de retragere a acelui certificat acordat domnului Teodorovici.In plus, conducerea Academiei Nationale de Informatii a decis sa fie verificate toate lucrarile (nr. 800) pe care le-au predat cei care au absolvit aceasta forma de invatamant post-universitar, metodele prin care au fost acordate in trecut aceste certificate".Ovidiu Marincea mai spune ca Academia Nationala de Informatii a luat decizia suspendarii activitatii Colegiului National de Informatii. In aceste conditii, "imaginea SRI nu este sau nu ar trebui sa fie afectata de acest scandal. Din pacate imaginea Academiei Nationale de Informatii, da, este afectata. Consider regretabil ca s-au intamplat astfel de lucruri. Dar va asigur ca aceste lucruri nu se mai intampla in ziua de azi", crede purtatorul de cuvant al SRI.Citeste mai multe despre SRI: Cazul Teodorovici e regretabil. Verificam 800 de diplome acordate de Colegiul de Informatii pe RFI