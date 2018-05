SRI, dat in judecata de o primarie din Prahova

Ziare.

In intampinarea depusa la Tribunalul Prahova se arata ca, la inceputul lunii aprilie a acestui an, angajatii Primariei Floresti, prin primar, au trimis la SRI o adresa prin care solicitau "furnizarea informatiilor de interes public cu privire la acte si actiuni intreprinse de institutia SRI in colaborare sau la solicitarea altor institutii ( Parchet General, parchete din subordine) si care vizeaza angajati ai Primariei comunei Floresti, respectiv acele informatii care nu sunt exceptate de la accesul liber".In luna mai a acestui an, SRI a comunicat Primariei ca exista o colaborare intre aceasta institutie si autoritati publice, inclusiv cu Ministerul Public."Cu toate acestea, SRI a refuzat sa comunice datele si informatiile solicitate prin adersa nr. 5363/02.04.2018, aspect ce rezulta din cuprinsul adresei 41418/04.05.2018, acest refuz fiind unul nejustificat, deoarece motivarea sa este straina de dispozitiile legale in vigoare. (...) Pe de alta parte, informatiile solicitate de angajatii Primariei Floresti nu fac parte din categoria celor ce sunt excepstate de la accesul liber al cetatenilor, portivit art. 12 din lege", se mai arata intampinarea depusa la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Prahova.Dosarul a fost inregistrat pe 22 mai, iar primul termen a fost stabilit pentru 19 iunie.Primarul comunei prahovene Floresti, Eugen Eduard David, aflat la al patrulea mandat , a fost condamnat in 30 martie, cu cateva zile inainte ca adresa sa fie trimisa catre SRI, la un an si trei luni de inchisoare cu suspendare, primind si interdictia de a ocupa functii publice pe o perioada de trei ani. El a fost gasit vinovat pentru mai multe infractiuni de conflict de interese, dupa ce a acordat ajutoare de urgenta unor rude ale sale, de la bugetul primariei pe care o conduce.Sentinta nu este definitiva si a fost contestata.