SRI i-a raspuns primarului Firea pe tema calitatii apei din Bucuresti

Pe langa nota de informare, SRI i-a transmis edilului sef ca poate cere informatii suplimentare pe tema respectiva, in cazul unor nelamuriri.Pe 31 ianuarie, primarul Firea a cerut presedintelui Klaus Iohannis, ca sef al CSAT, si SRI sa clarifice "situatia controversata" din Bucuresti privind calitatea apei de la robinet.La sfarsitul lunii ianuarie, mai multi bucuresteni au semnalat faptul ca in apa de la robinete ar exista o cantitate mult prea mare de clor. Ulterior, Apa Nova a anuntat ca a suplimentat numarul si frecventa analizelor privind indicatorii de calitate a apei potabile in sectoarele 5 si 6 ale Capitalei si ca rezultatele efectuate reconfirma si atesta calitatea si potabilitatea apei produse si distribuite de catre companie. Pe 30 ianuarie, intr-un comunicat de presa al MS , se mentiona ca specialistii le recomanda locuitorilor Capitalei sa nu foloseasca apa din reteaua publica pentru baut, prepararea hranei sau in igiena personala.Ulterior, in sedinta CGMB, directorul general adjunct al companiei Apa Nova, Mihai Savin, a dat asigurari ca apa din Bucuresti este buna de folosit si nu exista niciun pericol pentru sanatate.El a spus ca rezultatele probelor prelevate de Apa Nova, incepand din 29 ianuarie, nu indica depasiri ale clorului peste limita admisa de lege.Si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a reactionat, mentionand ca MS nu a obligat populatia sa nu foloseasca apa de la robinet, ci a facut niste recomandari, fiind responsabil de sanatatea publica.