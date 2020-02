Stefan Mandachi vrea sa ii angajeze pe muncitorii din Sri Lanka

Ziare.

Omul de afaceri il critica si pe patronul brutariei si spune ca el nu ar fi renuntat la muncitorii straini in semn de protest fata de stat, care a alungat toti cetatenii peste granite."Ei sa puna degetul pe harta, avem locatii in toata tara, ii pun sef de productie la panificatie", le-a transmis Mandachi celor doi muncitori."Eu daca eram in locul patronului de la Ditrau nu as fi renuntat la cei doi straini pentru nimic in lume. A fost las, desi cine stie ce nebuni l-au presat... Stia cu ce probleme ne confruntam noi antreprenorii, dar a tacut. Eu preferam sa inchid restaurantul, sa vand afacerea, sa fac revolutie, dar n-as fi renutat la cei doi brutari. Nu pentru ca sunt eu bun la inima, ci ca o forma de protest impotriva Statului care a alungat toti romanii peste granite. I-a haituit si pe angajati si pe patroni, pana a ramas tarisoara golita", a sc ris, sambata, pe Facebook, Stefan Mandachi.Acesta anunta ca le ofera loc de munca."Ii angajez eu ca brutari in orice restaurant de-al meu, cu riscul sa pierd clientii sau sa provoc rascoale. Ei sa puna degetul pe harta, avem locatii in toata tara, ii pun sef de productie la panificatie si postez poze cu mine si cu ei in locatie. Cine poate sa-mi dea detalii cum pot ajunge la ei, sa-mi scrie urgent in privat. Sunt foarte hotarat", a mai scris Mandachi.Omul de afaceri a anuntat si ca va deschide "cat de curand o franciza in Sfantu Gheorghe"."Vor fi straini acolo, s-a priceput? Desi nu erau planificati! Asta ca sa stie nebunii cu gandire feudala si sa ne evite. Am voie sa respect legea in tara mea, nu?", a mai anuntat Stefan Mandachi.IPJ Harghita a deschis dosar de cercetare penala pentru incitare la ura si discriminare, in scandalul de la Ditrau, judetul Harghita, unde localnicii refuza sa accepte doi cetateni din Sri Lanka.Aproximativ trei sute de persoane au participat la o intalnire cu primarul, spunandu-si nemultumirile. Unii au explicat ca nu este vorba despre discriminare, reprosurile lor fiind indreptate mai mult spre patronul brutariei, decat spre cei doi straini.Patronul a transmis o scrisoare in care a explicat ca va retrage din productiecei doi straini si a cerut scuze localnicilor.