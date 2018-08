Suspect de terorism identificat in Romania si expulzat

Ziare.

"Astazi, 2 august 2018, cetateanul irakian FJF, aflat in legatura cu o grupare terorista din Orientul Mijlociu, a fost inlaturat de pe teritoriul national al Romaniei. Masura a fost luata in baza informatiilor obtinute de Serviciul Roman de Informatii in cooperare cu Politia de Frontiera si Inspectoratul General pentru Imigrari.SRI a obtinut date certe despre prezenta cetateanului irakian pe teritoriul national, in cazul acestuia existand deja instituita masura nepermiterii intrarii in tara inca din 2016", se arata in comunicatul SRI.Sursa citata mai anunta ca SRI ramane ferm in misiunile sale de a preveni si contracara orice activitate pe profil antiterorist si coopereaza in acest sens cu toate institutiile din cadrul Sistemului National de Prevenire si Combatere a Terorismului.