Tariceanu, Basescu, Florian Coldea si George Maior vor fi audiati in comisia SRI

20 februarie - Calin Popescu Tariceanu

27 februarie - George Maior

6 martie - Florian Coldea

13 martie - Traian Basescu

Ziare.

com

Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:"Pentru saptamana viitoare, marti pe data de 20 februarie, va fi invitat la comisie dl Calin Popescu-Tariceanu. Domnia sa a si confirmat. Pe data de 27 februarie, tot marti, il invitam la comisie pe dl George Maior, urmand ca la o saptamana dupa, in speta 6 martie, sa vina la comisie dl Florian Coldea.Iar in saptamana urmatoare o sa-i propunem d-lui presedinte Traian Basescu sa vina la comisie cand ii permite timpul domniei sale si in contextul in care putem sa avem sedinta de comisie - ne-am dori sa fie data de marti, sa vedem daca dl Traian Basescu poate sa fie pe 13 martie la comisie, urmand ca dupa aceea celelalte persoane despre care s-a vorbit in spatiul public sa stabilim cand le invitam", a declarat, marti, Claudiu Manda. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambata, ca va merge la Comisia de Control a activitatii SRI , dupa ce a fost invitat de catre seful acesteia, Claudiu Manda.Tariceanu a avut mai multe iesiri publice in care a acuzat existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului.Fostul sef al SRI, actual ambasador in SUA, George Maior, este asteptat, in data de 27 februarie, la Comisia SRI, dupa ce vineri a discutat mai bine de o ora cu seful comisiei, Claudiu Manda . Discutiile au avut loc departe de ochii jurnalistilor, care nu au avut deloc acces in Parlament pe perioada intalnirii. Numele lui George Maior a fost invocat in mod repetat de catre cei audiati in Comisia de Control a SRI cu privire la faptul ca acesta avea cunostinta de implicarea in toate structurile ale serviciului.Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului, urmeaza sa ajunga in Comisia de Control SRI in data de 6 martie, dupa ce a fost acuzat de mai multe persoane ca a coordonat o adevarata actiune de acaparare a institutiilor statului si are cunostinta de implicarea SRI in Justitie.Fostul presedinte Traian Basescu va fi audiat in data de 13 martie, dupa ce anul trecut Claudiu Manda a anuntat de mai multe ori ca urmeaza sa fie chemat in comisie.Audierile in lant au pornit dupa ce Daniel Dragomir, fost colonel SRI, a facut mai multe dezvaluiri in fata membrilor comisiei despre modul in care a actionat Serviciul Roman de Informatii. El a vorbit despre "culoarele" din presa si justitie, adica practici prin care SRI ar fi influentat dosarele penale, in timp ce se baza pe o anumita sustinere in media.La acea vreme, Dragomir a prezentat si o lista cu 65 de nume, printre care 11 jurnalisti, 15 politicieni, 12 persoane din Justitie, care ar putea sa confirme declaratiile sale.