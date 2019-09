Toate dosarele de pe masa presedintelui Romaniei. O perspectiva pur financiara asupra serviciilor secrete

ponderea in produsul intern brut (PIB) a bugetelor serviciilor secrete;

ponderea bugetelor serviciilor secrete in bugetul apararii.

Serviciul de Telecomunicatii Speciale: 604 milioane lei

Serviciul Roman de Informatii: 2,444 miliarde lei

Servicul de Informatii Externe: 310 milioane lei

Serviciul de Protectie si Paza: 234 milioane lei

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Lista celor 17 servicii secrete americane este publica:Finantarea acestora se face prin doua tipuri de programe:, adica programele clasice de "intelligence", destinate culegerii de informatii, contra-informatii, contra-terorism, planificare strategica si sprijinul politicilor publice;, programele de informatii militare, care vizeaza sprijinul activitatilor militare, la nivel operational si tactic.In anul fiscal 2018, finantarea serviciilor secrete americane a cuprins 8 programe NIP, 10 programe MIP si 4 programe NIP asociate apararii, in contextul in care 6 din cele 17 agentii de informatii au activitati si finantari atat in sfera militara, cat si in cea de "intelligence" propriu-zisa.Ca masura a efortului pe care societatea il face pentru a asigura functionarea agentiilor de informatii exista doua tipuri de evaluari cantitative:In Statele Unite, PIB-ul anului 2018 a fost de 20.500 miliarde de dolari, adicaPonderea bugetelor de informatii in bugetul apararii se afla la o medie de 11% in ultimii 10 ani:De unde stiu toate astea? Simplu, din raportul numit "", intocmit la cererea si cu finantarea Congresului Statelor Unite si pus la dispozitia publicului in mod cat se poate de transparent. ().Aici, transparenta serviciilor publice (chiar si a celor secrete) ne permite sa stim mult mai multe despre locul acestor activitati in ansamblul statului britanic. Aici, legea din 1994 a agentiilor de securitate si informatii le obliga la prezentarea publica a unor situatii financiare detaliate. Denumirea generica de "Security and Intelligence Agencies" cuprinde urmatoarele servicii secrete, cu personalul aferent, asa cum apare in raportul catre Parlament din anul 2017 ():Adica,Toate aceste servicii, la un loc,Ei bine, in anul 2018, Marea Britanie a avut un PIB de 2.120 miliarde de lire sterline, deciPractic, Marea Britanie cheltuie pentru serviciile secrete o parte din PIB de doua ori si jumatate mai mica decat o face Statele Unite iar, raportat la bugetul apararii, britanicii cheltuie pe "" o pondere cu o treime mai mica., iar restul merge la achizitii tehnice, la intretinerea echipamentelor si la cheltuielile curente:In bugetul pentru anul 2019 al Romaniei gasim urmatoarele prevederi privind finantarea serviciilor secrete ():La o prima vedere, constatam ca(0,38% la ei, 0,35% la noi, dar aici nu se includ si bugetele serviciilor de informatii militare, de la ministerul de interne sau justitie);Acum, sa nu uitam, totusi, contextul in care ne aflam: America este singura putere globala de astazi, cu mari probleme de contra-terorism acasa (sa amintim doar momentul 11 septembrie 2001) si este principala tinta din lume pentru teroristi, hackeri, spalare de bani, etc. Iar Marea Britanie este, totusi, un fost mare imperiu, cu interese multiple pe tot globul si mai este si patria catorva milioane de musulmani...Sa intram putin mai adanc in problematica si sa observam () ca,. Investitiile nu reprezinta mai mult de 10 milioane de lei, iar proiectele cu fonduri europene doar 72 milioane de lei; cheltuielile curente (electricitate, benzina, telefoane etc) nu ating nici 10% din buget (188 milioane de lei) .):Acum, ramane un mister de ce "oficialii SRI" au ales sa comunice aceste cifre unui ziar, iar catre contribuabili, adica pe site-ul oficial al Ministerului de Finante, apar cifre mult cosmetizate. Oare la noi de ce nu se poate ca la americani sau ca la britanici? Credeti ca Romania are secrete mai mari de aparat?Si trecem la. Tot dintr-un document demult depasit de realitatea din bugetul oficial al tarii () aflam ca aproximativ doua treimi din bugetul acestei institutii se duc catre salarii, un sfert merge in cheltuielile de intretinere si restul sunt investitii (un procentaj mult mai "generos", de peste 10% din total).In ceea ce priveste sinteza cosmetizata de pe site-ul Ministerului Finantelor (), Serviciul de Telecomunicatii Speciale da doar jumatate din buget pe salarii si aproape 40% pe investitii. Numai ca, in realitate, ceea ce conteaza este faptul ca, pentru 2018, 70% din bugetul institutiei a mers catre salarii si pensii. Investitiile se prind in programe, se bugeteaza din surse neclare, dar de facut pana acum nu s-au facut...La Serviciul de Protectie si Paza, treaba e mult simplificata: peste 90% din buget merge la salarii... ().Dar poate e prea mult sa ne comparam cu americanii sau cu britanicii. Poatear fi un termen de comparatie mai apropiat. Agentia omoloaga SRI din Polonia se numeste(ABW) si a avut in 2017 un buget cam de 200 milioane de dolari (747,5 milioane de zloti), iar agentia omoloaga a SIE, numita(AW) a avut, in acelasi an 2017, un buget de 191,5 milioane de zloti, adica vreo 50 milioane de dolari ().. Luand in considerare si existenta unor alte servicii secrete din Polonia, precum cele militare (Sluzba Wywiadu Wojskowego, SWW si Sluzba Kontrwywiadu Wojskowego, SKW) sau cel destinat anti-coruptiei, Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), putem estima un total de 1,5 miliarde de zloti, adica 0,075% din PIB. Tot cam de cinci ori mai putin decat la noi...Nu ne aliniem nici la transparenta bugetelor cu aliatii nostri din NATO. Nici la modalitatea moderna de a finanta programe, nu institutii. Mai mult, alocam o pondere din PIB dubla decat britanicii si de cinci ori mai mare decat polonezii pentru "intelligence", ceea ce ma pune, totusi, pe ganduri: oare cat de nepregatiti sunt aliatii nostri din NATO? Cum de ne bazam noi pe britanici sau pe polonezi? Oare nu exageram cu increderea in aliati? Hai, ca era o gluma...