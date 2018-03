Un deputat USR cere oficial CSM sa spuna daca procotocolul SRI a incalcat sau nu independenta Justitiei

Ziare.

ce poate spune daca independenta Justitiei a fost incalcata prin semnarea acestor protocoale si modul in care ele au fost aplicate este Consiliul Superior al Magistraturii. Acest atribut al CSM este dat de Constitutia Romaniei care, la articolul 134, alineatul 4 specifica: 'Consiliul Superior al Magistraturii indeplineste si alte atributii stabilite prin legea sa organica, in realizarea rolului sau de garant al independentei Justitiei'.Pana la emiterea concluziei CSM este de preferat ca totisa se abtina in a emite 'adevaruri'. Nu de alta, dar astfel de concluzii neprofesioniste nu fac altceva decat sa alimenteze spatiul public cu tot felul de idei care nu au in spate nicio baza legala. Chiar astfel de", arata intr-un comunicat deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu, care este si membru al Comisiei parlamentare de Control SRI.SRI si Parchetul General au verificat daca sunt indeplinite conditiile legale si au decis de comun acord desecretizarea protocolului de colaborare semnat in 2009.In urma cu cateva saptamani, Lucian Stanciu Viziteu a declarat pentruca protocoalele incheiate de SRI fusesera trimise comisiei pentru analiza si niciunul dintre parlamentarii din comisie nu a identificat posibile nereguli, asa cum s-a speculat in spatiul public.C.B.