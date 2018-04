Un pakistanez a fost declarat indezirabil in Romania pentru 10 ani - facea propaganda pentru o grupare terorista

Ziare.

Acesta este acuzat de radicalizare religioasa de factura fundamentalista si propaganda extremista in favoarea unei grupari teroriste.Potrivit Serviciului Roman de Informatii (SRI), Curtea de Apel Bucuresti a dispus declararea ca persoana indezirabila pentru Romania a unui cetatean pakistanez care avea drept de sedere in tara noastra pe termen lung si care a intrat in atentia Serviciului in 2016, pe fondul unor informatii potrivit carora acesta se afla intr-un proces de radicalizare religioasa de factura fundamentalista, desfasurand activitati de propaganda extremist-terorista." (...) S-a stabilit ca respectivul a derulat activitati care constituie amenintari la adresa securitatii nationale (...) Concret, strainul s-a remarcat prin radicalizare religioasa de factura fundamentalista si activitati de propaganda extremista in favoarea ideologiei promovate de o entitate terorista, derulate in medii ermetice ale coreligionarilor si in mediul virtual, incitand la actiuni violente.Promovarea unor idei, conceptii si atitudini specifice entitatii teroriste conduce la intensificarea activitatilor propagandiste in mediul coreligionarilor din Romania, accelerand riscul radicalizarii acestora. Totodata, permite constituirea unor nuclee fanatizate de sustinatori ai obiectivelor promovate de entitatea terorista, capabile sa acorde sprijin eventualelor elemente extremiste din exterior sau chiar sa actioneze direct la comanda acestora", afirma SRI.Strainul nu se mai afla pe teritoriul Romaniei.Citeste si Perchezitii DIICOT la un suspect de terorism din Ilfov: Tanarul se interesa cum se comit atentatele