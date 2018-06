Un student tunisian a fost alungat din Romania pentru 15 ani. SRI spune ca e radicalizat

Ziare.

Serviciul spune ca barbatul a venit in tara noastra ca student, in 2015, si "s-a remarcat printr-un comportament specific unei persoane adepte a ideologiei jihadiste, cu puternice tendinte de izolare si cu o activitate intensa in medii online radicale", identificandu-se cu autorii unor atentate teroriste din Europa, inregistrate in perioada 2015-2018."Preocuparile constante ale cetateanului tunisian pentru propaganda terorista de pe site-urile de specialitate si glorificarea atacurilor comise de membrii Daesh au confirmat disponibilitatea de a comite actiuni violente fie in Romania, fie dupa deplasarea in teatrele jihadiste", spune SRI.La propunerea SRI, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a sesizat Curtea de Apel Bucuresti care a dispus masura declararii ca indezirabil a tunisianului, pentru implicarea in fapte care constituie amenintari la adresa securitatii nationale.Ca urmare a sentintei Curtii de Apel Bucuresti, strainul a fost luat in custodie publica de catre Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrari, in vederea indepartarii de pe teritoriul national.