Unde a fost SRI pe 10 august? Brigada antitero a stralucit prin absenta

Brigada antitero a stralucit prin absenta

Patrie si oroare?

Ziare.

com

In vreme ce dosarul premeditarii, de catre regimul Dragnea, a provocarilor si violentelor menite sa reduca, sa mutileze si sa discrediteze protestul anticleptocratic al romanilor se ingroasa mult, pe zi ce trece, umplandu-se cu indicii de ilegalitati si terorism, o chestiune esentiala ramane de clarificat.E vorba de o absenta alarmanta. Una care intriga in sine si ar trebui, totodata, sa iste atentia si pentru ca n-a desteptat pana acum curiozitati legitime. Unde a fost, in tot acest rastimp, brigada antitero a SRI? Si de ce nu-i uimeste pe multi faptul ca aceasta brigada, menita sa-i apere pe romani de terorism, nu i-a protejat de terorism la 10 august?Conform legii, propriei definitii si paginii sale, Serviciul Roman de Informatii este "autoritate nationala in prevenirea si combaterea terorismului. Este o responsabilitate complexa, care necesita masuri si actiuni concertate: culegerea de informatii, analiza multisursa, monitorizarea, interventia anti/contraterorista, cooperarea cu institutiile si autoritatile publice care fac parte din Sistemul National de Prevenire si Combatere a Terorismului (SNPCT), precum si cu partenerii internationali..."Misiunea SRI este, pe scurt, protejarea Romaniei de amenintarea terorista, identificarea si eliminarea "vulnerabilitatilor si factorilor de risc", dejucarea "intentiilor si planurilor entitatilor teroriste si, nu in ultimul rand, impiedicarea importului de terorism..."In Piata Victoriei insa, la 10 august, nici urma de brigada antitero. Si unde a fost presedintele timp de trei zile? Seful statului, sa nu uitam, nu e sau nu ar trebui sa fie cantitate neglijabila. Presedintele nu este doar ales direct de cetateni si, deci, inzestrat cu o legitimitate deplina, depasind-o net pe a guvernantilor actuali, alesi cu totii indirect, chiar daca cei din urma nu s-ar fi autodecredibilizat in ultimul an si jumatate.Iohannis e si liderul CSAT. Or, ce noima are un pompos numit Consiliu Suprem de Aparare a Tarii, daca nu apara tara? Daca n-o apara de terorism?Aceste intrebari nu mi se par academice in conditiile in care statul este condus de facto de insi iresponsabili ca Liviu Dragnea. Care se arata cuprins, parca, de accesele psihotice ale unui delir de urmarire, manifestat in elucubratii de asasinat esuat si de conspiratii sorosiste.Si care alimenteaza un perpetuu discurs al urii xenofobe si antioccidentale, intre altele si prin acuzele halucinante de nazism la adresa presedintelui si a minoritatii germane , proferate de oamenii sai.De pilda, de senatorul PSD Liviu Pop-Genunche. Acest tip de discurs elimina orice sansa rezonabila de recredibilizare a tarii, de ajutor, de mediere si de reasezare pe fagas rational a raporturilor interne, institutionale romanesti si a celor externe, in conformitate cu interesele reale ale Romaniei.In aceste conditii, e lesne de anticipat ca poporul e, sau pare a fi, la cheremul oricarei recidive teroriste, potential mai sangeroase decat violentele comise de jandarmi la 10 august, asupra unor protestatari demonstrand in covarsitoarea lor majoritate pasnic in favoarea independentei Justitiei, a statului de drept, a luptei impotriva coruptiei.N-ar fi fost normal ca Serviciul Roman de Informatii, care poseda o Brigada Antiterorista si care ar fi trebuit sa detina si informatii privind intentiile celor ce au terorizat sute de mii de romani pasnici, sa intervina sa-i apere pe cetatenii tarii de ceea ce pare a fi terorismul de stat dezlantuit asupra lor?Dar aceasta brigada antitero a stralucit prin absenta. La fel au stralucit si presedintele si prim-ministrul, care, odata revenit, a agravat nefacutele autoritatilor nesolicitand imperativ demisia ministrului de Interne. Ceea ce intareste impresia ca sustine suspecti si criminali, iar nu pe cetateni.Abia dupa evenimentele de la 10 august, Ovidiu Grosu, autointitulat "organizator" al mitingului din Piata Victoriei, un ins care a instigat la violente, a inceput sa fie cercetat de DIICOT, conform Legii 535 pe 2004, pentru "instigare la infractiuni de terorism". De ce instigarile sale, prezumtiv teroriste, n-au determinat SRI sa se activeze in Piata?Vor obiecta unii cu privire la definirea, ca terorism, a celor petrecute la 10 august in Piata Victoriei si imprejurimi. Resping categoric aceste obiectii.Le anuleaza indiciile furnizate, in ceea ce s-a numit "saptamana patimilor", care a precedat mitingul diasporei, de politicieni si provocatori cu declaratii instigatoare si diversioniste difuzate insistent de televizuinile de stiri arondate.Le invalideaza incapacitatea Jandarmeriei de a-si explica in mod coerent faptele de violenta nejustificata, armamentul si echipamentul, toate ilegale, precum si actiunile operative.Le dezintegreaza tentativele regimului de cucerire a opiniei publice prin manipulare mediatica televizata.Le destructureaza, in fine, actiunile de "pedepsire" si razbunare jandarminereasca pentru adversitatea fata de cleptocratia dragniota a romanilor protestatari si obiectivului politic ale celei din urma, reprezentat de schimbarea presedintelui Iohannis si a sistemului democratic, prin inlocuirea lui cu un regim autoritar de tip Putin sau Erdogan.Ma intreb unde au fost si ce-au facut Serviciul Roman de Informatii si Comunitatea Nationala de Informatii din cadrul CSAT? Le-au scapat oare serviciilor secrete toate aceste indicii? Nu mai apara ele valorile constitutionale? Au crezut poate ca trebuie sa se tina deoparte, ca sa nu exacerbeze conflictul? N-au vrut oare sa-i riste sefului SRI, Hellvig, cariera?Ma intreb cum s-ar fi comportat in Piata Victoriei jandarmii daca stiau ca pulanele si uneltele lor de gazare ar putea antrena, odata folosite impotriva unor cetateni pasnici, nu doar anchete ale procuraturii militare, ci o interventie in forta a brigazii antiteroriste a SRI?Ma mai intreb pentru ce-si incaseaza oare agentii, totusi numerosi, ai acestui serviciu intern de informatii, scosi in mod regretabil din urmarirea marilor corupti, uriasele salarii si beneficii, sporurile si pensiile timpurii?Am vazut brigada antitero exhiband deviza "Patrie si onoare". Ma tem ca e in pericol ca noninterventionismul ei s-o transforme in "patrie si oroare".In fine, o intrebare legitima vizeaza actiunile presedintelui Iohannis. N-ar fi trebuit el sa decreteze starea de urgenta sau de asediu in noaptea in care au fost gazati si maltratati romanii si strainii din Piata si imprejurimi? N-ar fi trebuit arestati vinovatii? De ce continua ei sa fie in functii?Si de ce statele aliate nu-si manifesta clar si net si vehement dezaprobarea, desi destabilizarea Romaniei prin actiunile regimului Dragnea si ale partidului sau stat le afecteaza clar si masiv interesele, satisfacandu-le pe ale Kremlinului?Am doar nedumeriri si angoase, nu si raspunsuri bune la toate aceste intrebari.Dar nimic nu-mi pare mai ingrijorator decat rastimpul celor doua saptamani scurse de la evenimentele din Piata, fara ca terorismul antiromanesc al jandarmilor, favorizat de lipsa de reactie a institutiilor avand misiunea de a apara tara, sa fi fost tematizat si dezbatut adecvat de presa si de clasa politica.In acest context, mitingul de sustinere a jandarmilor, o manifestare fara egal si precedent in istorie, nu e altceva decat o noua documentare a longevitatii sinistrei "democratii" originale, marca PSD.